“El Yaki”, voz en crecimiento

La industria musical ha cambiado sus dinámicas de promoción y consumo y esperar a que el éxito llegue por arte de magia no es una opción para Luis Alfonso Partida “El Yaki”, quien apostando por una propuesta fresca y juvenil ha decidido establecer sus propias reglas para consolidarse como un referente de la banda.

De regreso a México, “El Yaki” reflexiona sobre los cambios que ha emprendido para su carrera en solitario desde hace siete años cuando decidió tomar la batuta de su proyecto al dejar la Banda El Recodo, lo que le ha significado una serie de aprendizajes y meterse de lleno a la producción de su propuesta que ahora enfoca en éxitos como “Y me la vuelves hacer” y “Paso a paso”.

“Mucha gente cree que recién salí de La Recodo hace poco, pero ahí estuve por cuatro años; ya son siete años en solitario. Para mí es una fortuna poder seguir avanzando más, no ha sido nada fácil, le he trabajado y momentos en los que he querido tirar la toalla, pero yo veo esos altibajos para valorar lo que he logrado”.

Aunque el público mexicano es por mucho la prioridad de “El Yaki”, el cantante alistó sus maletas para tocar puertas más allá de las fronteras y comenzar abrir mercado en Estados Unidos con presentaciones que han resultado en llenos en ciudades como Las Vegas y Los Ángeles.

A la par de la gira binacional que El Yaki realiza entre Estados Unidos y México, el cantante de “Nomás este rey” ha optado por fortalecer su carrera por cuenta propia y tomar las riendas de su proyecto adentrándose por completo en la producción y promoción de su propio contenido, y sobretodo establecer una mayor cercanía con su público a través de redes sociales, además de concretar alianzas con otros talentos como Grupo Firme para canciones como “Cada vez te extraño más”.

“Tengo 15 años dedicándome a la música y he sido un conejillo de indias, he tenido que aprender y conocer cómo involucrarme en todo para llevar mi carrera. No solo tengo esta faceta de artista, me he metido como empresario y promotor, ahora tengo mi propia compañía y equipo de trabajo con LAP Records que fundé hace un año”.

Un camino difícil, pero no imposible

“El Yaki” puntualiza que independizarse dentro de la industria musical no es sencillo ante la competitividad que hay por llegar al nivel de impacto de artistas ya consagrados, por lo que las nuevas voces han tenido que aprender y adaptarse a una nueva etapa de la industria apoyados por plataformas digitales que son la principal carta de presentación para posicionar un proyecto.

“En los últimos años se dieron cambios fuertes en la industria, yo salí en 2012 con mi primer sencillo ‘Se te va antojar un beso’ y fue de promoción nacional, pero no pasó nada, a la par llegaron otros artistas que estaban entendiendo las redes sociales, lograron esa conexión, apostaron también por Estados Unidos y empujaron otro lado de la música, antes lo artistas eran hechos por la radio y televisión y ahora ya no es así”.

Aunque la gira de “El Yaki” por Estados Unidos ha impedido que el cantante llegue a Guadalajara con un show completo, asegura que el próximo año la capital tapatía será una de sus prioridades con la producción de nuevo material.