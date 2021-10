El Vive Latino ya tiene fecha y lineup para el 2022

El Festival Vive Latino anunció, a través de Ocesa, las fechas y agenda musical para su nueva edición, que se realizará en el Foro Sol los días 19 y 20 de marzo de 2022; la preventa de boletos iniciará el 13 y 14 de octubre.

Para la edición 2022, el diseño del arte del festival estuvo a cargo de Dr. Alderete, quien lo conceptualizó desde la idea de que “luego de esta larga temporada de pandemia y encierro, la idea de volver a divertirnos, a jugar, parecía no solo deseada sino necesaria. Pero también implicaba tener que repensarnos, volver de alguna manera a jugar en una nueva realidad que requiere de ciertos cuidados”, comentó el también músico.

Las bandas y solistas que se presentarán en el #VL22, por orden alfabético, serán: Aczino, All Them Witches, Ambar Lucid, Banda MS, Batallas de Campeones, Biznaga, Black Pumas, Blssom, Bruses, C. Tangana, Camilo Séptimo, Cecilia Toussaint, Centavrvs, CNVS, Conociendo Rusia, Daniel Quien, Devendra Banhart, Dread Mar I, Elis Paprika, Erich, Eruca Sativa, Fangoria, Fernando Delgadillo, Gary Clark Jr,. Gepe, Gran Sur, Grandson, Gustavo Santaolalla, Javier Blake, Julieta Venegas, Kevin Kaarl, La Banda del Bisonte y La Delio Valdez.

También están La Gusana Ciega, La Isla Centeno, La Lupita, La Tribu, Lido Pimienta, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Los Blenders, Los Cogelones, Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, Los Señores Blues Band, Love Of Lesbian, Luis Pescetti, Making Movies, Maldita Vecindad, Massacre, Milky Chance, Moenia, Mogwai, Nancys Rubias, Oh’Laville, Okills, Patrick Miller, Pelo Madueño, Pixies, Ramona, Residente, Santa Fe Klan, Serbia, Siddhartha, Son Rompe Pera, Taburete, Technicolor Fabrics, The Marías, Trueno, Vanessa Zamora, Vetusta Morla y Wos.

Este es el line up del Vive Latino 2022.ESPECIAL / https://www.vivelatino.com.mx/

Sumado a esto, en su quinto año consecutivo, regresará “El Parque”, la zona apta para el público más chiquito del festival. Sin importar la edad, y porque Vive Latino es de todos, existe este espacio dedicado y perfecto para los asistentes más pequeños, que inician su camino por el mundo festivalero, además se tendrá por quinto año continuo a la carpa de Casa Comedy, donde se presentarán exponentes del stand up nacional e internacional.

El festival informó que habrá zonas de vendimia y esparcimiento con áreas gastronómicas, firma de autógrafos, exposición de disqueras independientes y ONG’s, por ejemplo.

