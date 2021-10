María Aura es una reconocida actriz mexicana, quien ha participado en distintos papeles de cine, televisón y teatro, como Niñas Mal, Héroes del norte, 40 y 20, entre varios más, y ahora protagoniza la obra de teatro El Sótano al lado del actor Marco Orozco, la cual ofrecerá funciones a partir de hoy en el Teatro Galerías.

El Sótano es una puesta en escena de terror, basada en la obra del escritor Koji Suzuki, multipremiado por sus novelas como El Aro y Dark Water, que fueron llevadas a la pantalla grande exitosamente. La historia cobra vida en el escenario tapatío, de la mano de la actriz, quien platica emocionada sobre su participación en El Sótano y su visita a la Ciudad de las Rosas.

María Aura es Ana Müller en El Sótano. ESPECIAL/ÓSCAR VALLE.

“Estoy muy contenta y emocionada de poder ser parte de esta obra, me invitaron a formar parte del elenco y la verdad es que es una obra apasionante, he disfrutado el proceso de ensayos, ya tuvimos una función con público y ver cómo el público reacciona a una obra tan emocionante. Es una obra de terror, pero en vivo, que te va a llevar por todas las emociones, y me siento feliz de poderle dar vida a Ana Müller, que es el personaje principal”.

Sobre su papel, explica que “Ana Müller es mamá de una hija, es una mujer que trabaja en una editorial y que se acaba de separar de su marido, motivo por el cual se tiene que ir a vivir a un edificio horrible, que está en ruinas, está vacío, se está cayendo, pero es lo único que puede pagar. Y en este edificio hay un conserge, que es el señor Damián, un personaje un poco tétrico porque todo el tiempo está bebiendo, y de pronto, llegan al departamento y empiezan a ver cosas sospechosas, y de ahí en adelante espero que la gente vaya e investigue qué es todo lo que va a pasar en este edificio, en esta obra”.

Agrega que parte de lo que sucede es el proceso emocional que trae el personaje de Ana Müller, “está viviendo un momento difícil, viene de una separación, tiene que mantener a su hija, tiene dos trabajos, la está pasando mal y ella intenta salir adelante”. Y menciona que, aunque sea una obra de terror, “creo que mucha gente se puede identificar con el personaje de Ana Müller, muchas mamás, muchos papás que llevan esta batalla de sacar los hijos adelante, ante todas las dificultades”.

María Aura. ESPECIAL/ÓSCAR VALLE.

María Aura, acepto el papel en esta obra porque representa un reto grande como actriz, hubo poco tiempo para hacer el montaje, para los ensayos, y en sí, la obra es un reto, ya que actoralmente es difícil, pues “son casi dos horas de estar en escena con emociones muy fuertes, con efectos especiales, el videomapping, todas las cosas que hay que coordinar, que son muy precisas”. Además dice, que le me encanta interpretar un personaje difícil, porque son los que más disfruta.

Su aprendizaje como actriz se ha visto enriquecido en El Sótano, porque para nunca había interpretado el género de terror, un género que no ha hecho en cine, televisión ni teatro, y expresa “creo que lo que he aprendido es que quizá sea mi género favorito, es un género apasionante y una obra que no me da oportunidad ni de respirar, es tan disfrutable hacerla porque voy de todas las emociones desde arriba hasta abajo sin parar”.

Su principal reto para interpretar el personje de Ana Müller fue el poco tiempo que tuvo para prepararlo, para memorizar los diálogos y ensayar la obra.

María Aura. ESPECIAL/ÓSCAR VALLE.

El Sótano es una puesta en escena dirigida para adolescentes y adultos, excepto niños por las emociones tan fuertes que maneja, pero fuera de ellos, es para todo público. María comenta al respecto que, “es una obra que te cimbra, te deja con todas estas emociones y creo que es algo que a todos hace mucho bien, salir un poco de nuestras propias preocupaciones, miedos, de la vida diaria, la rutina, vivir otra experiencia diferente, es algo que todos en este momento necesitamos”.

Después de sus presentaciones en Guadalajara, El Sótano visitará Ciudad de México, Toluca y Querétaro.

Por su parte, María Aura, está en ensayos de otra obra titulada Casi una mujer perfecta, que se estrenará a principios de 2022, el próximo estreno de la película La vida en el silencio, y acaba de terminar de filmar otra película llamada Episódica, aún sin fecha de estreno.

El Sótano tendrá funciones del 28 al 31 de octubre. ESPECIAL/CORTESÍA TEATRO GALERÍAS.

El Sótano

Basada en la obra de terror de Koji Suzuki. La trama narra los sucesos que le ocurren a Ana Müller, una mujer recién divorciada y con poco dinero, quien decide mudarse a los barrios marginados con su pequeña hija. Pronto, se refugia en un antiguo edificio de departamentos sacudido por un terremoto y habita el primer piso, sin darse cuenta de la maldición que habita bajo sus pies.

El Sótano

Teatro Galerías.

28 y 29 de octubre, 20:00 hrs.

30 de octubre, 18:00 y 21:00 hrs.

31 de octubre, 17:00 y 19:30 hrs.

$250, $300, $400 y $450.

XM