El “Relojito” de Alemán marca la hora del éxito

Uno de los exponentes más importantes del hip-hop nacional es Alemán, quien ha desarrollado su propuesta musical a través de una identidad contestataria, rebelde y fresca que lo ha convertido en un embajador cultural del país a nivel sonoro. Actualmente está promoviendo su sencillo “Relojito” con un video muy conceptual donde se refleja la realidad cotidiana que viven muchos jóvenes para poder sobrevivir.

“Quise hacer una canción que no fuera de fiesta, ahora quise utilizar el rap como se ha utilizado desde hace mucho tiempo, con una voz y una fuerza de impacto social, y también tratar de representar ahí el problema que tienen muchos compas míos, jóvenes que batallan por el dinero, por un salario mínimo que no te alcanza para nada y que te hace tomar decisiones erróneas muchas veces, pero también con el mensaje de que hay que aguantar, que no habrá nada que pare este relojito, aunque a veces la ansiedad te coma el alma, pero tienes que guerrear, no te queda otra cosa más que estar aquí y peleando”, comparte en entrevista.

Además, destaca que su propuesta musical en este momento de su carrera la puede definir también como muy visual: “Quisimos llenar el video (del tema) de muchos aspectos que fueran referentes para hacerlo de culto, ya que el rap a veces nada más es estar frente a la cámara tirando las rimas, pero quisimos conformarlo de muchas cosas que lo presentaran más como una obra de arte y estoy muy contento con el resultado. Yo puedo definir ahorita mi proyecto como 100% audiovisual, 50% la canción y 50% el video, es por eso que ahora en las canciones que estoy haciendo, estoy dejando mucha intro para poder jugar con esto”.

“Relojito” será parte de un disco personal que está desarrollando Alemán, el cual se llamará “Huracán”; este año se publica, pero antes saldrá otro material, “Humo en la trampa 3”, el cual es parte de una trilogía en relación al “4/20”, cada 20 de abril hay una conmemoración a la cultura del cannabis. Su “Relojito” personal se detuvo un tiempo por el encierro de la pandemia pero ha creado mucha música para que el público siga disfrutando de su propuesta.

Alemán es un exponente de los sonidos de la calle como el rap, el hip-hop y el trap que lo mismo se desenvuelve en una atmósfera social que comercial, también fusionándose con otros estilos, como su reciente colaboración con JOP en “Like viento”, él comparte que esto se debe a que le interesa hacer un poco de todo.

“De hecho, como que mi música son pinturas que van quedando bien plasmadas y esta canción es una de ellas. Tengo otro tema que habla de un levantón, otro que habla de amor y una más que aborda lo que es venir desde abajo, trato de hacer un poco de todo, no me da miedo salir de la zona de confort”.

Alemán ha hecho grandes colaboraciones con otros artistas, como: Snoop Dogg, con la canción “Mi tío Snoop” la cual está en primer lugar de sus canciones más escuchadas en Spotify. “Este es mi trabajo, yo soy rapero, soy domador de ritmos. Entonces, puedo tomar cualquier mensaje, también desde una voz consciente sin alucinarme y hablar de más, siempre con los pies en la tierra”. Alemán espera que los conciertos pronto se reactiven, ha estado muy ansioso por cantarle al público, señala que es probable que en octubre se puedan abrir fechas hacia el Norte de la República, en Mexicali y Hermosillo.