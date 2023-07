Un día como este jueves, pero hace 25 años, por el Canal de las Estrellas se transmitió una historia que se convertiría en un clásico de las telenovelas, "El Privilegio de Amar", el cual marcó el retorno de grandes estrellas a la pantalla chica como Adela Noriega y Andrés García, pero además fue un precedente en la carrera de la productora Carla Estrada.

"Fue un proyecto para mí increíble, independientemente de que sigue siendo la telenovela con más éxito en la historia de los melodramas, hicimos un equipo de trabajo maravilloso, además ahí hice mi primer plano secuencia (grabar una escena sin cortes de principio a fin) para la entrada de la telenovela y me encantó, desde entonces me ha gustado hacerlos, incluso Mijares estaba un poco desaparecido y el que cantara el tema principal lo regresó a la escena, una canción que a la fecha se ha vuelto emblemática para las quinceañeras o para las bodas, entonces creo que para todos los involucrados "El Privilegio de Amar" ha marcado un parteaguas en nuestras vidas", dijo Carla Estrada.

Aunque se ha dicho que Valentín Pimstein en 1991 tuvo en sus manos la encomienda de hacer la versión mexicana de la telenovela venezolana "Cristal" (1985), en la cual se basa en la novela de la productora, Estrada aseguró que esto no es correcto, que ella fue la primera en tener este proyecto, porque ya había trabajado con la autora de esta historia, la cubana Delia Fiallo, al hacer "Te sigo amando" (1996), pero hubo un pequeño roce con ella.

"No vi Cristal, porque en esa época estaba trabajando todo el tiempo y no tenía tiempo de ver telenovelas, pero cuando la escritora Delia Fiallo vio mi elenco no lo aceptó porque no se parecían al melodrama anterior, entonces se le tuvo que explicar que no estaba haciendo una copia de esa versión sino una interpretación nueva de su libreto, a ella le costó trabajo entender esto y el señor Emilio Azcárraga Jean tuvo que hablar con ella para dejarlo claro".

En este melodrama se contó la historia de Luciana, una mujer que se enamora del hijo de su patrona Juan de la Cruz, quien es seminarista, el amor surge entre ellos y se entregan, teniendo como consecuencia un embarazo por el cual ella es despedida y en una situación complicada. Al nacer su hija la deja a las puertas de una casa rica para que no muera, pero ahí la llevan a un orfanato donde le dan el nombre de Cristina, con el tiempo sus caminos se vuelven a cruzar, pero no les será fácil reconocerse.

Para esta telenovela Carla Estrada logró reunir un elenco multiestelar encabezado por Adela Noriega, René Strickler, Helena Rojo, Andrés García, Cynthia Klitbo, Enrique Rocha, Marga López, Lorena Velázquez, César Évora, por mencionar algunos, todos con un gran prestigio dentro del gremio actoral y que difícilmente podrá haber uno que se le compare en la actualidad.

"Costó trabajo convencer a Adela porque no tenía contrato con Televisa, no fue fácil la negociación, pero finalmente se logró y trabajar con ella para mí siempre ha sido un privilegio; caso contrario con Andrés, él desde un principio dijo 'sí, yo voy' y cero problemas con él, en las grabaciones fue el hombre más feliz del mundo, con todo el elenco fue realmente muy bonito, de hecho, nos juntamos cuando la novela cumplió 18 años para festejar".

Las telenovelas muchas veces son recordadas por pequeños detalles como, la química entre los protagonistas, la canción principal e incluso por escenas que se vuelven icónicas y en la actualidad virales, y "El Privilegio de Amar" regaló algunas que son inolvidables, como el momento en que Luciana (Helena Rojo) encuentra a su esposo Andrés (Andrés García) en el jacuzzi con su amante Lorenza (Sabine Moussier) y se desata una batalla campal entre ellas; pero sin duda la más recordada es cuando la villana Tamara (Cynthia Klitbo) se rapa en un arranque de ira, justo en el Ponte Vecchio, de Florencia, Italia.

"Me encantó que Cynthia se atreviera a hacerlo, porque a pesar de que cada una de las escenas habían sido planeadas desde el libreto, algunas fueron realizadas en el camino y ésta es una de ellas. No teníamos permiso del Gobierno de Florencia para grabar allí, entonces fue muy complicado porque en Ponte Vecchio están las joyerías y la policía pasa muy seguido, así que tomamos el tiempo de cada cuánto lo hacía porque en cuanto se comenzara a rapar iba a haber show. Escondí la cámara y cuando Cynthia comenzó a quitarse el pelo con la máquina, la gente que pasaba se desconcertaba porque no sabía qué le pasaba a esa mujer; fue una gran escena que sorprendió a todos", recordó la productora.

Sin duda alguna parte del éxito de esta telenovela, se debió a los directores de escena con que Carla Estrada contó, Miguel Córcega en el foro y Mónica Miguel en locación, ésta última una mujer muy talentosa pero estricta con los actores, pero gracias a eso se lograron escenas como la antes mencionada.

Muchas cosas pasaron con "El Privilegio de Amar", desde que todas las noches tuviera 34 puntos de rating (aproximadamente más de 3 millones de espectadores), hasta que se convirtiera en un fenómeno en países como Bulgaria, Brasil, Filipinas, Polonia y España, un reto difícil de superar pero que Carla Estrada lo logró en sus siguientes trabajos como "El manantial" (2001-2002), "Amor real" (2003) o "Alborada" (2005-2006).

"En cada trabajo que inicio tengo la presión de superar a los anteriores, es una responsabilidad y un compromiso conmigo como persona, con el público que califica mi trabajo, con la empresa que me da la oportunidad de crecer en cada proyecto, pero siempre intento ser mejor", finalizó la productora.

vll