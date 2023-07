El pasado domingo salió de “La Casa de los Famosos México” el primer integrante del team Infierno, Apio Quijano, quien en entrevista con EL INFORMADOR, el integrante de Kabah ofrece sus primeras impresiones tras salir del reality y comparte en exclusiva quiénes son sus dos gallos para llevarse el primer lugar de la competencia.

“No he podido realmente aterrizar e indagar en todo el proceso, porque estoy prácticamente en aislamiento aquí afuera por este tour de medios y las galas, así que no he tenido oportunidad de ver a mi familia, ni de hablar con ellos o mis amigos. Entonces, estoy todavía aterrizando, pero sí estoy agradecido con el público por el recibimiento tan bonito que me dieron”.

Apio fue un competidor que experimentó de todo al interior del reality, fue líder, ganó premios, hizo grandes amigos, permaneció muchas semanas en la competencia y también fue presa de la controversia. “La verdad es que quise ser completamente transparente y vulnerable con todo el público. Decidí ser quien soy, nunca me había abierto tanto en estos 31 años (de carrera) y sentí que era un buen momento para que el público me conociera, porque se lo merecía después de tanto tiempo. Fue una experiencia muy padre, además, en la parte del juego, me encanta competir y jugar, así que creo que traté de hacer lo mejor posible en cada una de las áreas de este reality”.

Apio reitera que aún no mide la magnitud del éxito del programa, pero sí se ha sorprendido del cariño de la gente que busca acercarse a él. “En los pocos momentos que estoy en los pasillos de los lugares a donde voy a hacer entrevistas y demás, ya tengo fila para que me abracen, para que me den un beso, para que me digan cuánto me quieren. Entonces, de pronto me siento en Plaza Sésamo por donde camino, porque todo el mundo me saluda y es algo muy chistoso porque me toman como de su familia. Y aunque ellos sí me veían todos los días, pues yo no los veía a ellos. Es una parte muy bonita, pero sí, no he dimensionado y ni siquiera he visto todo lo que ha salido afuera del proyecto, solo sé que la gente me ha dado mucho amor y que considero, salí en el mejor momento para mí”.

Fiel al team Infierno

ESPECIAL

Sobre ser parte del team Infierno que se ha convertido en el favorito de la audiencia, expresa que son una gran familia que logró y sigue logrando hacer mucho. “A pesar de la diversidad de personalidades, creo que teníamos un mismo fin y ese mismo casi se logra, pero hoy por hoy seré team Infierno para toda la vida, no me voy a hacer responsable ni de las acciones y palabras que cada uno diga, porque ahí sí somos individuos, cada quien tiene su propios juego, pero dentro del team Infierno están míos dos gallos”.

¿Y quiénes son sus favoritos para la final? “Obviamente mi hermana Wendy por el contenido tan extraordinario que ha aportado a la casa, porque es mi hermana, mi amiga, porque logramos intimar de una forma muy especial y también por ese mensaje que hay detrás de ella y mío, de este crecimiento que necesita dar nuestro país para (abonar) un poco más en la inclusión”. Y el otro de sus favoritos es Nicola. “Él sorprendentemente ha sido una persona que me ha dado mensajes fundamentales de vida, sobre todo en la forma en la que maneja desde el dolor y el enojo las emociones, y cómo las transforma hacia algo mucho más positivo. Ellos dos son mis gallos y voy a apoyar para que cualquiera de los dos, gane”.

Su relación con Jorge Losa y Bárbara Torres

Aunque Apio es una persona tranquila y equilibrada, no fue ajeno a la polémica, teniendo enfrentamientos con Bárbara Torres y generando un lazo muy estrecho con Jorge Losa. “En 24/7 por 50 días, ninguno es todo bueno ni todo malo, todos sacamos nuestras emociones a aflorar y es algo natural, más en un experimento tan agresivo como éste. Cuando Ferka sale, yo notaba a Jorge muy solitario, porque realmente le afectó mucho su salida. Así que lo que traté de hacer, fue de alguna manera, contenerlo. Siempre mi corazoncito me jalaba a ser una persona lo más amorosa posible con quien quisiera sentir ese amor, y también soy mucho de contacto físico. Creo que todas las cosas se comenzaron a malinterpretar y sobre todo porque también los mismo habitantes tenían eso de carrilla hacia mí, pero nunca hubo nada más, lo quiero mucho, es un bonito ser humano”.

En cuanto a Bárbara, expresa: “Creo que ella fue una persona muy dura conmigo, traté de ser amigo, como lo traté de ser con todos, nada más que ella desde un principio me tuvo entre ceja y ceja y sí hizo muchas cosas, me agredió, hubo faltas de respeto, habló mal de mí, me contrapuntó con mi equipo, fueron muchas cosas que lastimaron mi manera de tratar de acercarme a ella y eso genera enojo, tristeza y descontento”.

De lo que sí no cabe duda es que Apio fue un muy buen jugador y su partida le dolió al team Infierno.

FS