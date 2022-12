El actor y comediante mexicano Hugo Alcántara, mejor conocido por su público como ‘El Indio Brayan’, se presentará en la ciudad –por vez primera– con su show completo, este próximo sábado 31 de diciembre en el Hotel Fiesta Americana, para despedir este año con música, cena y diversión tras un 2022 lleno de trabajo y proyectos cumplidos para el artista.

A pesar de reconocer que en los últimos tres años “la cuestión de la pandemia” hizo complicado el trabajo, este 2022 “me fue muy bien”, explica Alcántara, “gracias a los shows por streaming y comencé a hacer radio –sin abandonar la TV– y teatro, sobre todo ‘El Tenorio Cómico’; así, cuando arrancamos con ‘El privilegio de mandar’, la serie ‘Tal para cual’ y el programa ‘Perdiendo el juicio’, todo fue muy movido y puedo decir que fue un gran año; incluso tuve una invitación para ir a Qatar y no pude, por compromisos contraídos con empresas, pero es bueno que me hayan considerado para ir”.

Una gran oportunidad

De este modo, sostiene el comediante, a estas alturas sólo le resta para culminar su labor de este año el show que prepara para la Perla Tapatía, este 31 de diciembre; “y me emociona por ser primera ocasión que voy con show completo, generalmente acompañaba a otro comediante –o sea, Chuponcito, Platanito– o bien en el elenco de ‘El Tenorio Cómico’ en el Teatro Galerías. Ahora voy solo y estoy muy contento, va a estar muy bueno”.

Ahora bien, en esta ocasión El Indio Brayan es el estelar, por lo que contempla “un comediante ‘sorpresa’ para abrir el show, y viene mi espectáculo completo después, aunque habrá también variedad con un conjunto musical. Va a estar muy bien, ya lo verán. Y me emociona porque es una puerta que debo ir para aspirar a regresar próximamente, es una excelente oportunidad para mostrar lo que hago a la gente de Guadalajara, que siempre ha sido muy linda”.

Así las cosas, enfatiza Alcántara, “el público tapatío es muy generoso; porque siempre que he venido, acompañando a cualquier otro comediante, mi trabajo lo han recibido muy bien, de forma alegre, y en esta ocasión vengo a ofrecer el espectáculo completo, y sé que se divertirán”.

Inicio y trayectoria

En la experiencia del actor, comenzó haciendo stand-up, “que no era frecuente pero ya lo hacían Miguel Galván, Gustavo Munguía, Mara Escalante o Rafael Romero; obvio, todo va evolucionando y lo que rifaban eran los personajes –Doña Lucha, El Vítor o La Chupitos–, por lo que acabé subido a ese tren, me ofrecieron trabajo, armé al personaje y me ha ido bien, porque ya traía la idea de escribir rutinas y, para mí, no fue tan complicado”.

De este modo, Alcántara deja claro que en el ámbito laboral su trayecto no ha sido tan malo, “Siempre he sabido compartir y, sin broncas, he podido convivir con unos y con otros; todo se ha seccionado, hay más diversidad y para todos. Ahora, es grande la competencia pero, a fin de cuentas, quien va a ganar es el público, porque ahora tienen mil opciones para ver cosas. Como sea, el público gana”.

Proyectos a futuro

Por lo que toca al siguiente año, El Indio Brayan detecta en su horizonte mayores opciones, “cerramos el año en Guadalajara, pero firmados ya tengo proyectos para el 2023; tres se mantienen (tengo años en ellos): el Programa Matutino HOY, la segunda temporada de ‘Tal para Cual’ y, asimismo, ‘El Privilegio de Mandar’, que ha tenido enorme éxito y yo contento de continuar en ese equipo. Sigo haciendo radio y haré shows en los Estados Unidos”.

Asimismo, la novedad para el comediante es que “haremos más redes sociales, porque se ha vuelto necesario para la carrera de un actor el adaptarse, se requiere mantener las redes y ofrecer contenido a los seguidores en las plataformas; ya no se trata de si quieres o no, tienes que estar atento y producir ahora para esos espacios”.

Celebración de Fin de Año/ El Show de ‘El Indio Brayan’

Fecha: sábado 31 de diciembre/ 21:00 horas

sábado 31 de diciembre/ 21:00 horas Sede: Hotel Fiesta Americana (Glorieta Minerva, calle Aurelio Aceves 225, colonia Vallarta Poniente, GDL)

Hotel Fiesta Americana (Glorieta Minerva, calle Aurelio Aceves 225, colonia Vallarta Poniente, GDL) Reservaciones: 33 3818 1400

