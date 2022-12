El conductor René Franco, mediante un mensaje en sus redes sociales reveló que se encuentra hospitalizado a consecuencia del COVID-19, virus que contrajo recientemente.

Franco detalló que no se encuentra grave pero que el pasado 27 de diciembre tuvo que ser trasladado al hospital por una bacteria que entró en su sistema y provocó complicaciones.

"Estoy en el hospital por una mezcla de Covid y una bacteria", escribió el también productor. Y aunque no dio más detalles sobre este padecimiento, sí confesó que "El Covid tiene más implicaciones de las que pensamos".

El polémico comunicador también aprovechó para mandar un mensaje a todos sus seguidores y pedirles que no bajen la guardia, ya que la pandemia aún no termina: "No se descuiden, si es una friega que este bicho los alcance y nunca se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo", finalizó.

Las palabras de Franco no sólo preocuparon a los usuarios, sino que despertaron una vieja conversación sobre las personalidades que se han declarado antivacunas; incluso, el conductor fue abiertamente cuestionado sobre si él ya contaba con el esquema completo: "¿Cuántas vacunas tienes?", le preguntaron; a lo que contestó tajante: "Todas. Cuídense".

Te recomendamos: Carmen Villalobos sufre dolorosa despedida tras decirle adiós a su perrito

Cabe destacar que el propio René Franco había destapado su contagio el pasado 20 de diciembre: "Tenía que suceder, supongo. A la cama y a irme leve. Por favor realmente: hay muchos contagios. ¡Usen el cubrebocas!", compartió junto a una fotografía de su prueba.

LSPC