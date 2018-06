"El Habitante"... ¡No lo dejes salir!

Con una mezcla entre “El Exorcista” y “Don’t Breathe”, este 15 de junio se estrena en la cartelera nacional la cinta de terror “El Habitante”, película que llega con 800 copias y que está bajo la dirección de Guillermo Amoedo (“The Stranger”). Este proyecto ha recorrido varios festivales de cine, uno de ellos, el de Sitges en España donde el filme tuvo buena respuesta. El elenco lo conforman Gabriela de la Garza, Flavio Medina y la colombiana Vanesa Restrepo, quien es la protagonista de esta historia y habla con esta casa editorial en entrevista.

“El género me parece que es una lástima que no sea tan explorado, porque me parece que tiene un público cautivo muy importante; sin embargo, también tiene magia. México tiene buena historia con este género como con ‘Kilometro 31’ o ‘Belzebuth’ que también va estrenarse y tiene mucha expectativa. (‘El Habitante’) es una película de talla internacional, yo sé que nos ha costado mucho lograr alcanzar la calidad de cintas internacionales, sin embargo, creo que se está generando una conciencia de calidad en este país y estamos haciendo cosas muy buenas, hay que creer en nuestro producto. El malinchismo solamente nos hace daño”, dice la actriz quien tiene cerca de 11 años radicando en México.

La trama de “El Habitante” es sobre tres hermanas que entran a robar a la casa de un político corrupto (“Medina”), tras obtener el dinero y atar a la familia, las delincuentes descubren que, en el sótano de la casa, él y su esposa (“De la Garza”) tienen amagada a su pequeña hija con signos de haber sido brutalmente torturada y deciden ayudarla. Sin embargo, lo que las delincuentes desconocen es que la niña está poseída y que, al liberarla, desatarán el infierno”.

Vanesa hizo casting para hacerse de este personaje de “Camila”, quien es la que lidera el atraco en la casa de este político corrupto. “Este es un personaje bastante complicado, es una mujer violenta que ha vivido mucho abuso, y al mismo tiempo tiene un amor profundo por sus hermanas, busca protegerlas, estuvo ocho años en la cárcel, fue abusada durante su niñez. Generar un personaje así es muy difícil, porque más allá de construir un personaje, es lo que significa toda la investigación, porque en lo que la realizas te empiezas a contaminar de mucha información, yo tenía que tomarme descansos mentales y meditar porque estaba teniendo pesadillas muy fuertes por tantas cosas horribles que suceden a nuestro alrededor”.

La cinta se terminó de grabar en mayo del 2017 y se rodó en la Ciudad de México. “Eran llamados nocturnos en una casa muy alejada en el bosque, con pasadizos por todas partes; se sentía mucho frío, la ambientación e iluminación que hicieron los de arte fue perfecta. Tenías que respirar profundo y buscar no estar solo en ningún momento”.

“Camila sale de la cárcel porque hace algo muy grave en defensa propia y por sus hermanas. En prisión queda con una deuda y para saldarla tiene que robar dinero, la mandan a la casa de un senador corrupto, les pide ayuda a sus hermanas para robar el dinero e irse, el problema es que se dan cuentan que hay cosas bastante aterradoras en ese lugar y todo terminará en tragedia”.

Este es el primer protagónico que tiene Vanesa que llega a la cartelera comercial con un fuerte empuje. “Nos ha ido muy bien en festivales alrededor del mundo, es un personaje muy distinto a lo que yo he hecho, significó un reto para mí y estoy muy nerviosa. Ahora mi base es México, tal vez esté planeando irme a Los Ángeles para crecer mi carrera, pero seguiré estando aquí, yo llegue a este país por un intercambio de la escuela, me enamoré de aquí y me vine a vivir acá”.

Ahora Vanesa se acaba de integrar al nuevo proyecto de Telemundo “Falsa identidad”, protagonizado por Camila Sodi y Luis Ernesto Franco donde también aparecen Sergio Goyri y Gabriela Roel, según dijo. Interpretará a una bailarina de cabaret por lo que ya está practicando el pole dance.