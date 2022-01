El "Güero" Castro: El productor da positivo a COVID

El productor José Alberto Castro se encuentra en casa recuperándose de COVID-19, virus que enfrenta por primera vez luego de haberse puesto las dos vacunas y el refuerzo.

El viernes pasado, cuenta, comenzó con algunos dolores de cabeza, algo muy raro en él, y fue este lunes cuando se hizo las pruebas necesarias y se enteró.

"Salí positivo. Fíjate que creo que desgraciadamente fue en el aeropuerto de la CDMX, creo que no se están tomando las medidas necesarias para que podamos convivir, pero bueno, afortunadamente en la producción no he tenido ningún reporte de ninguna gente de talento contagiada."

"Televisa no ha escatimado en estar haciendo pruebas, pero con esta nueva cepa parece que es imposible -controlar-, hay que cuidar y tener todas las precauciones y cuidados", dijo.

Afortunadamente, dice, ha tenido pocos síntomas, algo que agradece a que ya tenía sus vacunas, y su colega y productor asociado, Ernesto, se está haciendo cargo de las grabaciones de su próxima producción, "Corona de Lágrimas", continuación de la telenovela de 2012.

"Lo único es que ha habido dolor de cabeza, fatiga, espero ya los siguientes días poderme integrar a la oficina.

Soy muy inquieto, no me sé estar tranquilo, ando buscando a cada rato estar haciendo esto o lo otro, pero es un momento en el que debo estar en reposo y tengo un equipo maravilloso, Ernesto Hernández, mi productor asociado, se está haciendo cargo de todo".

Sus hijas también pasaron por el virus en diciembre pasado, pero Sofía ya estaba recuperada para el 24 de diciembre, y Fernanda igual tuvo que enfrentarlo estando en Boston.

"Me tiene el doctor checado, el virus ha sido benévolo conmigo, meramente han sido pequeños dolores de cabeza. Ya tengo las tres vacunas, me dieron el refuerzo. La gente debería ser más responsable con esto, la vacuna ayuda, la vacuna realmente asiste y espero que la gente que no lo ha hecho no lo piense mucho".

El lunes pasado "La Desalmada", su reciente telenovela, llegó a su final en Univisión, con un total de 3 millones de televidentes en esta cadena difusora, colocándose así en el primer lugar en el horario de las 22 horas.

"Mira, primero estoy muy contento de que la gente nos haya permitido llegar a sus hogares en Univisión y obviamente es algo que nos da más posibilidades de tener una segunda temporada, esperemos que pronto ya se pueda.

"Todos (los actores) están muy contentos, están con muchas ansias de participar, de que podamos trabajar juntos, pero sí depende mucho de sus agendas, no es que sea algo imposible, pero trataremos de poder cuadrar".

Mientras tanto, su productor asociado está trabajando en la continuación de "Corona de Lágrimas", que diez años después retoma la vida de sus personajes, entre ellos Victoria Ruffo.

MF