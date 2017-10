El Godard de Michel Hazanavicius

En 2012, el cineasta francés Michel Hazanavicius recogió el Oscar al Mejor director por la película silente “El Artista”, una pieza en blanco y negro. Ahora, Hazanavicius estrena “Le Redoutable”, otra producción con carácter metafílmico, pero ambientada en la Francia de finales de la década de 1960. Su protagonista es una de las figuras sustantivas del cine galo: el cineasta Jean-Luc Godard, encarnado por un convincente y corrosivo Louis Garrel.

“Le Reodoutable” que tuvo un entusiasta recibimiento del público en su premier durante el XV Festival Internacional de Cine de Morelia, está basada en la biografía escrita por la ex mujer de Godard, Anne Wiazemsky quien, por cierto, falleció el pasado 5 de octubre de este año. Hazanavicius nos entrega una historia de amor (la de Gordard con Anne) y, también, el relato de un artista que desea deshacer su propia leyenda en vida: una historia de rompimiento con el amor, con el mito y con el cine.

Godard en una figura mítica del cine francés. Para muchos, incluso, tal vez sea el director más importante del cine galo. Pero pensar en transformar una figura real y reverenciada en un elemento de ficción es algo que forzosamente tenía que hacerse para filmar “Le Redoutable”. “Tenía que hacerse porque esto no es un documental. Tenía que pensar a Godard como si fuera el personaje de una película. Incorporarlo a una ficción, incluso basada en una biografía, era parte del proceso. Traté de hacerlo con respeto al libro, incluso si sabía de antemano que iba a traicionar al libro, al cambiar el lenguaje de lo literario a lo cinematográfico. Traté de hacer la película más divertida que el libro. Hay más comedia”. En este sentido, Hazanavicius ha dicho que otros directores intentaron adaptar el libro biográfico de Anne Wiazemsky antes que él, pero ella se rehusó hasta que lo conoció y supo que quería hacer una adaptación de tono cómico.

Sobre lo espinoso que puede resultar abordar a una figura tan idolatrada como Godard, Hazanavicius considera que, en realidad, no le interesaba el Godard real, y cita al director de “Sin Aliento”, quien solía decir “soy como un perro corriendo tras Godard”. En palabras de Hazanavicius, “no creo haber hecho una película sobre el hombre real. Él es un personaje. Un personaje público. Así que jugué con él. Sólo que gracias al libro pude acercarme a él de una forma íntima. No es un personaje real porque yo no conozco a Godard en persona. Quería un personaje totalmente pagado de sí mismo y desconectado de su ambiente. Tener a una persona que piensa diferente al resto es algo perfecto para la comedia. Siempre es incomprendido y en conflicto”.

“Le Redoutable” es, por sobre todas las cosas, una pieza fílmica colorida. Un dulce para los ojos. Hazanavicius recrea el lenguaje audiovisual emanado de la filmografía de Godard, de los cineastas franceses de los sesenta y de la nueva ola, pero en un sentido pop. “Los sesenta fueron años de revolución para la plástica, fueron años de nuevo material. En contraste con los años cincuenta, tan llenos de gris y café, de pronto nos encontrábamos con colores brillantes. Y quise jugar con eso. Procuré constantemente tener en escena un toque de amarillo, un toque de rojo, un toque de azul”, lo que da al espectador una experiencia visual muy atractiva, de colores primarios y alma abiertamente ‘vintage’.