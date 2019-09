“El Exorcista” invadirá de miedo al Galerías

Este sábado 7 de septiembre llega al Teatro Galerías con dos funciones, a las 19:00 y 21:30 horas, la puesta en escena “El Exorcista”, la adaptación de la exitosa película de 1973 dirigida por William Friedkin y cuya historia original es de William Peter Blatty. La obra de teatro es desarrollada en México por el productor Eduardo López, la dirección es de Fernando Reyes y la dramaturgia de John Palmer.

En entrevista, Patty Larrañaga, actriz que encarna a “Regan McNeil”, la protagonista de la historia, comparte que ella y el resto del equipo de actores y producción han comenzado la gira por el interior de la República esperando que esta audiencia reciba muy bien el proyecto, tal como lo arropó el público de la Ciudad de México. Los ensayos de la obra comenzaron en mayo y en julio empezaron con las presentaciones en el teatro Ramiro Jiménez en CDMX.

William Friedkin dirigió el filme de 1973

“Es todo un reto este personaje, es el más difícil que he tenido en mi vida, pero también está muy padre porque me ha enseñado mucho, por ejemplo, cómo se requiere tanto trabajo actoral y físico al mismo tiempo, pues hay que prepararse cada función haciendo estiramientos”. Y es que ella y su compañera Paola Meixueiro hacen contorsiones en escena, las dos hacen el personaje de “Regan”, Patty en el primer acto y Paola en el segundo.

“Hacemos ejercicios, calentamos la voz y nos preparamos mentalmente para llegar a esas emociones. Paola y yo estamos juntas cada función, hacemos un acto cada una, por tema de caracterización. Yo hago el proceso de la niña cuando se está poseyendo y a Paola le toca el exorcismo”. Sobre desarrollar a un personaje tan icónico en la cultura pop, dice Patty sentirse muy honrada de tomar la responsabilidad que esto significa.

Con altas expectativas

Patty Larrañaga y Paola Meixueiro interpretan a "Regan". @elexorcistamx

“Es un personaje que todo el mundo conoce y eso era lo que más me daba miedo al principio, que la gente ya conoce la historia y llega al teatro ya con una expectativa. Entonces, nuestro trabajo es cubrir esa expectativa y sobrepasarla. Y como persona, el papel me ha enseñado cosas de mí misma que no conocía, me ha abierto más, porque ‘Regan’ es una niña de 12 años que va pasando por una transformación, el proceso es explosivo, mis últimas escenas son de gritos y golpes, yo soy muy tímida, y con esta experiencia que me da el personaje, me ha hecho ser más abierta como persona, me da la oportunidad de comunicarme más”. En el montaje también están Ricardo Silva y Cynthia Klitbo, quienes también vienen a las dos funciones de Guadalajara.

Destaca además Patty que para hacer terror en teatro, el ritmo es muy importante, tiene que ser preciso para que peguen los sustos. “Tienes que encontrar un punto medio de suspenso, no puedes hacerlo muy lento o demasiado rápido, tiene que ser exacto, y hasta ahora han habido muy buenas reacciones”, finaliza.

Agenda

“El Exorcista”, sábado 7 de septiembre con dos funciones, a las 19:00 y 21:30 horas en el Teatro Galerías (Av. Lapizlázuli 3445). Boletos desde 250 a 500 pesos, de venta en Ticketmaster y taquillas del teatro.