El Escorpión Dorado habló sobre el conflicto con Pedro Sola

El Escorpión Dorado cuenta con una gran fama y popularidad que también le han traído algunas enemistades por su humor ácido y la personalidad irreverente con la que se ha ganado el aprecio de un enorme público.

Entre los detractores de este famoso personaje se encuentra, nada más y nada menos, que el conductor Pedro Sola, quien en varias ocasiones ha hecho pública la poca simpatía que siente por él y la cual quedó demostrada hace unos días, cuando el Escorpión visitó el foro de "Ventaneando" y sola lo habría evitado a toda costa.

Todo ocurrió cuando el youtuber acudió a la emisión para promocionar su nuevo programa. El Escorpión fue entrevistado por Pati Chapoy, Rosario Murrieta y Mónica Castañeda, pero Pedro, quien también se encontraba ese día en el foro, jamás apareció; levantando así varios rumores.

Desde entonces, Sola ha evitado hablar al respecto; sin embargo, quien decidió dar su versión de los hechos y aclarar lo sucedido fue Alex Montiel, la persona detrás del Escorpión.

En un video que el creador de contenido compartió en su cuenta de YouTube se dijo completamente sorprendido por la polémica que desató su visita a Azteca y aseguró que desconoce si la ausencia de Pedro fue decisión de la producción o del presentador, pues cuando él llegó al set, éste ya no estaba: "No sé cómo fue la planeación para que solo me entrevistaran Rosario, Mónica y Pati", dijo.

Explicó, además, que lejos de lo que se dijo en las redes y algunos medios, Sola nunca le hizo una grosería, porque ni siquiera se encontraron de frente: "Pedrito no me hizo ninguna grosería. Cuando me senté, él ya no estaba. (Yo) Estuve contento", agregó.

Asimismo, destacó que de su parte no existe ningún tipo de conflicto y mucho menos rencor, por lo que no tiene ningún problema en trabajar con él, si tuvieran que volver a coincidir.

