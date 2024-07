Llaman a Kumamoto "un peligro para Zapopan, no una solución"

El ex candidato a la alcaldía de Zapopan, Pedro Kumamoto, regresó a su regiduría en el cabildo zapopano y fue recibido con críticas.

En sesión de cabildo, el ex candidato fue señalado por el también regidor Claudio de Angelis Martínez quien le recriminó que ha estado ausente desde que asumió el cargo en el cabildo municipal desde 2021; fue cuando lo calificó como “un peligro”.

“Sigues con tu mismo con el que estuviste los 3 años: 3 años de ausencia, 3 años de no estar atendiendo a los zapopanos. Te veo más ligero, te veo sin partido, sin palabra, sin dignidad. Si esta serie de fracasos no te dejan un reconocimiento para cambiar de estrategia y hacer algo en verdad por los zapopanos, entonces yo creo que eres un peligro y no una solución”.

Kumamoto mencionó en la sesión de cabildo que buscará retomar algunas propuestas para el municipio, por ejemplo, en materia ambiental.

FS