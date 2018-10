El Duelo más romántico

Las tendencias musicales siguen su curso y para Duelo, agrupación norteña , apegarse a las modas no ha sido una opción en su trayectoria, pues ha decidido seguir en su esencia romántica antes que dejarse llevar por los corridos alterados.

Previo a su regreso a Guadalajara en el palenque de Fiestas de Octubre, el animador del grupo norteño, David Badillo, reflexiona sobre la trayectoria impecable que Duelo ha procurado en su historia al tratar de consagrar su identidad sonora en los escenarios sin la necesidad de recurrir a estilos que rompen con al ambiente familiar.

“Tenemos un compromiso con el amor, de seguir haciendo temas que puedan escuchar adultos hasta niños, es una responsabilidad muy grande. Hay modas, tenemos respeto a nuestros colegas músicos que se atreven a otro estilo de música. Tenemos corridos —“Historia de valientes”— pero tratamos que sea algo tradicional, historias del pueblo, no con otros giros más intensos. Siempre cuidamos nuestra línea y eso nos ha funcionado, la gente se da cuenta”.

La agrupación conformada por David Badillo (animación), Óscar Iván Treviño (bajo quinto y vocalista), Dimas López Jr. (acordeón), Pedro Flores (bajo eléctrico), Andrés Pruneda (percusiones), Iván Torres (batería) y José “Pakito” Hernández (bajo sexto), destaca el gran recibimiento que plazas como Guadalajara siempre ofrecen al conjunto norteño, ya sea que se trate en escenarios masivos o en formatos más íntimos como el palenque.

“Hay una magia diferente en cada escenario. Desde el estudio de grabación buscamos divertirnos, en cada concierto vamos decididos a hacer lo que nos gusta, ofrecemos alegría y amor arriba del escenario ya sea en un auditorio o un palenque, todo lo hacemos de corazón”.

David Badillo señala que cada vez es más complejo establecer un repertorio musical que abarque toda la trayectoria que Duelo ha cosechado desde sus inicios en el año 2002, cuando debutaron con su primer álbum formal con “El amor no acaba” y que desde entonces los ha posicionado en la popularidad del regional mexicano.

“Somos afortunados de estar ya en tres generaciones de público, nos damos cuenta en nuestras presentaciones que hay de todo. Sabemos que la gente hace esfuerzos para comprar un boleto, que escuchan tu música, nos dan su tiempo y nos acompañan. Son románticos de corazón que les gusta la historia de Duelo, hasta los niños cantan nuestras canciones, lo hacen en familia”.

Quieren más tiempo

David Badillo señala que las oportunidades para que Duelo se instale en foros internacionales no han faltado; sin embargo, más allá de conquistar todo México y Estados Unidos, viajar a Latinoamérica ha sido un tema pendiente ante la apretada agenda que no les permite viajar largas distancias ante la constante carga de trabajo.

“Nosotros vamos hasta donde la marea nos lleve, hemos tenido invitaciones a Colombia, Bolivia y Sudamérica, pero no hemos tenido la oportunidad porque nuestra agenda siempre ha estado saturada, para bien, todo el año. Todo es por falta de tiempo, no es que no queramos o no tengamos invitación, queremos tener más tiempo entre la gira en Estados Unidos y México, esperamos que en 2019 ya tengamos más tiempo”.