El Doodle de Google celebra a Sophie en el que sería su cumpleaños

El GoogleDoodle del día de hoy celebra a Sophie Xeon con una colorida animación que dura poco menos de un minuto y en la que se ve el poder de transformación del arte. De breve soundtrack suena "Inmaterial" canción perteneciente a su álbum "Oil of Every Pearl's Un-Insides". Hoy sería el cumpleaños número 38 de la artista, musica, productora y DJ también conocida como SOPHIE y que es reconocida y extrañada por su trabajo experimental entorno al pop, el hyperpop y la música electrónica.

Sophie falleció en Atenas el 30 de enero de 2021 en un accidente luego de tropezarse en una azotea mientras supuestamente intentaba tomar una fotografía de la luna. La artista y productora contaba con 34 años de edad.

La artista británica tuvo un interés precoz por la música e incluso escribió sus primeras composiciones a los nueve años de edad. A los 27 años de edad publicó su primer sencillo "Nothing More To Say". Desde el principio destacó su estilo característico y experimental que atrapó a la crítica especializada. Poco después "Bipp" le consiguió la clasificación número 56 de las mejores pistas dentro del periodo 2010-2014. En este último año, Sophie estrenó "Lemonade", canción que fue utilizada por McDonald's en una campaña publicitaria que la posicionó en el mercado musical.

Con respecto a su propuesta estilística, a Sophie le gustaban los sonidos saturados, cambios fuertes de ritmo, distorsiones agudas en la voz y letras sencillas, pero honestas. Características todas ellas del género hyperpop que parece haber llegado a su punto más alto de popularidad en este año con "BRAT" de Charli XCX, el cual ha logrado posicionar como virales a varios de sus sencillos.

Curiosamente, fue justo con esta artista británica con quien Sophie trabajó su primero EP. "Vroom Vroom" un boom musical fue producido por Sophie y estrenado en 2016. Además de Charli, Sophie trabajó con Madonna, Liz, Namie Amuro, MØ, Vince Staples, Let's Eat Grandma y Gaika.

En el 2017 estrenó “Oil of Every Pearl's Un-Insides” en su trabajo como solista. "It's Okay to Cry", el sencillo que abre el disco y es un sentido himno confesional es la primera canción en la que usó su voz y su imagen en su trabajo. Aunque probablemente la más celebre composición sobre su experiencia como mujer transgénero sea justo "Immaterial", una canción que habla de la facilidad de imaginar y convertirse en lo que cada uno de nosotros desea.

Tras el fallecimiento, Charli XCX, FKA Twigs, Rina Sawayama, Rihanna, Sam Smith, Grimes, Jack Antonoff, Vince Staples, Arca, Christine and the Queens, Danny L Harle, Finneas y Flying Lotus, lamentaron el suceso.

En este año se estrenará un álbum póstumo con algunos de sus últimos trabajos que quedaron inacabados.

