El festival I Love Dance vuelve con los grandes del dance y eurodance a Guadalajara

El festival I Love Dance regresa a Guadalajara después del éxito de su primera edición en la ciudad. El evento será el 5 de abril, en el H Live (Av. Patria #1065) en donde se podrá disfrutar de la música dance y eurodance, con un cartel repleto de artistas que marcaron a toda una generación.

Creado con la intención de revivir la mejor música de los años 90 y 2000, el evento reúne a figuras icónicas del género, ofreciendo una experiencia que va más allá de un simple concierto. Guztavo Mx, DJ oficial del festival, compartió con EL INFORMADOR detalles sobre el concepto detrás de I Love Dance, su evolución a lo largo de los años y lo que los asistentes pueden esperar de esta segunda edición en la ciudad.

“I Love Dance surge en el año 2000 como un compilado musical que reunía lo mejor del dance de esa década. Se lanzaron tres volúmenes y, con el tiempo, el concepto evolucionó a través de diferentes proyectos", explica Guztavo Mx.

A lo largo de los años, la marca se ha consolidado en la escena electrónica y, en 2019, dio el salto al formato de festival. "La primera edición tuvo a Safri Duo, Eiffel 65 y Alice DeeJay, y fue un éxito rotundo. Yo estaba involucrado en la parte creativa, pero terminé subiéndome a tocar. A la gente le encantó, y desde entonces me han hecho su DJ oficial", comenta.

El evento no solo es un homenaje a la música dance, sino también una oportunidad para que nuevas generaciones descubran estos sonidos. "Guadalajara ha sido clave para el proyecto. La gente nos pedía que volviéramos, no solo desde la ciudad, sino también de estados cercanos como Michoacán. Escuchamos al público y aquí estamos de nuevo", agrega.

Para Guztavo Mx, el dance y el eurodance no son géneros del pasado, sino estilos que siguen vigentes gracias a su impacto cultural y la reinvención constante de sus éxitos.

"Es música atemporal. No la consideramos retro porque sigue sonando en festivales, en la radio y en producciones de DJs actuales como Armin van Buuren, Tiësto, Alok o Alan Walker, quienes han reversionado grandes éxitos de los 90 y 2000", señala.

El festival busca crear una experiencia única, donde la nostalgia se mezcle con la energía de un espectáculo contemporáneo. "No es un evento para recordar viejos tiempos con una guitarra y una velita. Son artistas originales, con producciones de primer nivel, coreografías y espectáculos visuales impresionantes. Gente que sigue llenando escenarios y entregando shows de primer nivel", destaca.

Para esta edición, I Love Dance 2025 traerá un line-up estelar encabezado por Vengaboys, responsables de éxitos como "We Like to Party", "Boom, Boom, Boom, Boom!!" y "Up & Down". También se presentará 2 Unlimited, creadores del icónico "Get Ready for This".

Otro de los atractivos es la presencia de O-Zone, la agrupación que popularizó "Dragostea Din Tei". Además, el espectáculo contará con El Azteca, un performance emblemático en la escena de los clubes en destinos turísticos como Acapulco y Vallarta, y el DJ español David Tavaré.

El propio Guztavo Mx será el encargado de encender la pista con una selección de temas que han marcado a varias generaciones. "Es una oportunidad única para vivir un espectáculo con artistas legendarios, con toda la producción de un festival. Para muchos, será la primera vez que experimenten algo así en vivo", asegura.

Los boletos para I Love Dance 2025 están disponibles desde 800 pesos

https://events.liveit.io/premier-agencia/i-love-dance-guadalajara/

MF