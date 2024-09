Cirque du Soleil trae la magia de “Kurios”

El Cirque du Soleil vuelve a Guadalajara, ahora de la mano del espectáculo “Kurios: El Gabinete de Curiosidades”, que podrá disfrutarse del 19 de septiembre al 20 de octubre en la Gran Carpa Soleil, instalada al exterior de Plaza Patria.

Para conocer más sobre su llegada, EL INFORMADOR conversó con Facundo Giménez, uno de los artistas principales del espectáculo, quien ha tenido una carrera destacada en el mundo del circo desde los 9 años.

Originario de Argentina, Facundo Giménez ha sido parte del Cirque du Soleil desde 2006, interpretando roles protagónicos en producciones como “Wintuk” (2007), “Dralion” (2011-2014) y desde 2015 en “Kurios”. En este último, Facundo asume el papel de maestro de ceremonias y clown, una combinación que le permite mostrar su versatilidad y experiencia en el arte del humor y la actuación física.

Ante la pregunta sobre su sentir de su llegada a la Perla Tapatía, Facundo no ocultó su entusiasmo: “Estamos muy emocionados, la verdad es que es un momento que en lo particular he estado esperando muchos años. Es presentarme en México con el Cirque du Soleil, donde muchos amigos y familiares puedan venir a verme, va a ser increíble”, compartió el artista que actualmente radica justamente en nuestro país.

“Kurios: El Gabinete de Curiosidades” se destaca por su ambientación única, inspirada en la era industrial de 1900. Es un homenaje a una época soñadora y elegante, que combina elementos del circo tradicional con innovadoras acrobacias y una banda sonora en vivo.

Facundo describe el espectáculo como un viaje en el tiempo: “En el momento que la gente entre a la carpa, van a poder sumergirse como si fuera una burbuja de tiempo y vivir esa época gracias a los diseños de maquillaje, iluminación y vestuario que están inspirados en esa era”, explicó.

Este espectáculo ha sido uno de los más populares del Cirque du Soleil, superando las expectativas de asistencia a medida que avanza cada temporada.

Un papel lleno de desafíos

El rol de Giménez en “Kurios” no se limita solo a las risas. Como maestro de ceremonias, es el encargado de guiar al público a través del espectáculo, presentando los diferentes números y manteniendo la energía en el escenario.

Además, Facundo por primera vez en este show podrá utilizar su lengua materna, el español, para conectar más fácilmente con el público mexicano.

El clown comparte cómo es un día típico para él mientras están de gira: “Nos levantamos como cualquier familia, desayunamos. Yo trato de tener una dieta balanceada para poder rendir en los meses intensos de cada ciudad de trabajo. Luego llegamos al circo, normalmente directo al gimnasio, viajamos con uno a cada ciudad; hacemos ensayos, y nos preparamos para las adaptaciones del espectáculo”.

Menciona la importancia de los rituales previos a cada función, como el maquillaje, que puede tomar entre 40 minutos a 2 horas, y el calentamiento físico. “Cada artista está muy aplicado en su rubro, y es un arte que demanda mucha dedicación”.

Conectado al público

La respuesta del público es uno de los aspectos que más motiva a Giménez y al equipo. A lo largo de su carrera, ha notado diferencias significativas en cómo reaccionan las audiencias en distintos países.

“La audiencia japonesa, por ejemplo, no es tan expresiva, pero al final de cada acto aplauden mucho. El italiano es muy similar al mexicano, al latino, donde son muy expresivos. El francés o el londinense son más analíticos”, reflexionó Giménez.

Esta habilidad de adaptar el espectáculo y su humor a diferentes culturas y públicos es una de las razones por las cuales Facundo considera que trabajar en Cirque du Soleil ha sido una experiencia tan enriquecedora. “Nuestro trabajo consiste en poder detectar eso, si están dormidos, vamos a ver cómo los podemos despertar, si están despiertos va a ser un trabajo más interno”, detalló.

Con más de 20 años de experiencia internacional, Facundo ha actuado en 38 países y más de 300 ciudades, lo que le ha permitido perfeccionar su arte y su capacidad para conectar con diversas culturas. Para él, el poder viajar y llevar su talento a tantos rincones del mundo es un “regalo increíble”.

¿De qué va?

“Kurios” nos transporta al fascinante mundo del “steampunk”, donde un inventor descubre un universo escondido lleno de maravillas.

Este espectáculo lleva al público a través de un viaje donde la imaginación y la creatividad cobran vida. La trama sigue a un inventor que, al abrir la puerta a un mundo invisible, encuentra personajes extravagantes y situaciones.

“Kurios” nos transporta a un viaje por el tiempo y las emociones. CORTESÍA

Un éxito entre la audiencia

Desde su estreno en Montreal en 2014, “Kurios” ha recorrido 35 ciudades y ha sido visto por más de cinco millones de espectadores alrededor del mundo.

Con un elenco de 50 artistas de renombre internacional, el espectáculo ha sido aclamado por su innovadora mezcla de acrobacias, arte y humor, ofreciendo un escape emocionante de la rutina diaria.

Carlos de la Torre, director de Ocesa Jalisco, comparte con EL INFORMADOR detalles sobre la llegada del espectáculo “Kurios: El Gabinete de Curiosidades” del Cirque du Soleil a Guadalajara. “Esperamos más de 87 mil espectadores, de los cuales más de 26 mil personas vendrán fuera del Área Metropolitana de Guadalajara y de los estados circunvecinos de Jalisco. Pronosticamos que dejará una derrama económica importante para el Estado durante esas casi cuatro semanas”.

De acuerdo al sitio de Ticketmaster, los precios para el espectáculo van de los mil 952 a 5 mil 192 pesos.

