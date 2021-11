Eiza González y Jake Gyllenhaal revelan avance de “Ambulancia”

El nuevo filme dirigido por Michael Bay, “Ambulancia” ha estrenado su primer tráiler, en el que la mexicana Eiza González toma un rol protagónico junto a Jake Gyllenhaal (Spider Man: lejos de casa) y el ganador del Emmy, Yahya Abdul-Mateen II (Candyman).

A través de sus redes sociales, Universal Pictures compartió las primeras imágenes de la trama este 2 de noviembre, reiterando que el filme llegará a las pantallas de cine en febrero de 2022, teniendo como punto de partida una historia de suspenso.

¿De qué trata el filme?

Esta nueva cinta muestra la destreza y estilo técnico de Michael Bay. La trama comienza cuando el condecorado veterano Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) está desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, le pide ayuda a la única persona que sabe que no debería: su hermano adoptivo Danny (Jake Gyllenhaal), quien es un carismático criminal. En cambio, Danny le propone hacer el mayor atraco a un banco en la historia de Los Ángeles, robando 32 millones de dólares. Con su esposa entre la vida y la muerte, Will no puede decir que no.

Pero cuando su escape sale espectacularmente mal, los desesperados hermanos secuestran una ambulancia con Cam Thompson (Eiza González) a bordo, una policía herida aferrada a la vida. En una persecución a máxima velocidad que nunca se detiene, Will y Danny tienen que evadir a la policía de toda la ciudad, mantener a sus rehenes vivos, y de alguna forma tratar de no matarse entre ellos, todo esto mientras ejecutan el escape más loco que L.A. ha visto.

En este primer corte de escenas, Eiza González aparece caracterizada de paramédico, encontrándose con los protagonistas, quienes en su intento de escape optan por tomar el control de la ambulancia en la que Eiza trabaja y detonando nuevas persecuciones con la policía y que determinará quién de todos logra escapar. Desde sus redes sociales, la mexicana ha compartido breves escenas de este nuevo proyecto cinematográfico.

“Ambulancia” está producida por Michael Bay, Bradley J. Fischer (Zodiaco, La Isla Siniestra) para New Republic Pictures, James Vanderbilt (Zodiaco, Scream de 2022) y William Sherak (Boda Sangrienta, Scream de 2022) para Project X, y el nominado al Oscar, Ian Bryce, (franquicia de Transformers, Salvando al Soldado Ryan).

JL