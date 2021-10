Eiza González y Tobey Maguire se unen a la serie “Extrapolations” de Apple TV+

Este nuevo elenco se suma a Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer y Adarsh Gourav.

Apple TV+ anunció hoy que Eiza González, Marion Cotillard, Tobey Maguire y Forest Whitaker se unirán al elenco en expansión y repleto de estrellas de "Extrapolations", una nueva serie de antología sobre el cambio climático de Apple Original del escritor, director y productor ejecutivo Scott Z Burns (“Contagion,” “An Inconvenient Truth,” “The Report”).

Ellos se unirán a las estrellas previamente anunciadas Meryl Streep, Matthew Rhys, Kit Harrington, Sienna Miller, Gemma Chan, Tahar Rahim, Daveed Diggs, David Schwimmer y Adarsh Gourav, con un elenco adicional que se revelará pronto.

Ahora en producción y producida para Apple TV+ por Media Res de Michael Ellenberg, "Extrapolations" cuenta historias íntimas e inesperadas de cómo los próximos cambios en nuestro planeta afectarán el amor, la fe, el trabajo y la familia a escala personal y humana. Contada a lo largo de una temporada de ocho episodios interconectados, cada historia de la serie con guión seguirá la batalla mundial por nuestra supervivencia mutua que abarca el siglo XXI.

Los roles recién anunciados incluyen a:

La ganadora del premio de la Academia Marion Cotillard (“La Vie En Rose,” "Two Days, One Night,” “Inception") es 'Sylvie Bolo, una coleccionista de arte.

(“La Vie En Rose,” "Two Days, One Night,” “Inception") es 'Sylvie Bolo, una coleccionista de arte. Eiza González (“Ambulance,” “I Care A Lot,” “Baby Driver”) interpreta a ‘Elodie,' una artista / influencer.

(“Ambulance,” “I Care A Lot,” “Baby Driver”) interpreta a ‘Elodie,' una artista / influencer. Tobey Maguire (“Babylon,” “The Great Gatsby,” “Spider-Man” films) es 'Nic,' un agricultor de algas.

(“Babylon,” “The Great Gatsby,” “Spider-Man” films) es 'Nic,' un agricultor de algas. El ganador del Oscar Forest Whitaker (“The Last King of Scotland,” “Godfather of Harlem”) es 'August Bolo,' un inversor de poca monta.

“Extrapolations” es la producida por Burns, Ellenberg, Greg Jacobs ("The Knick", "Magic Mike", "Contagion"), Dorothy Fortenberry ("The Handmaid's Tale") y Lindsey Springer de Media Res.

La serie marca otra asociación para Apple TV+ y Media Res después de "The Morning Show," ganadora de los premios Emmy, SAG y Critics Choice, ahora en su segunda temporada. "Extrapolations" también se estrenará junto con una creciente oferta de series de antología para los narradores más creativos del mundo en Apple TV+, incluidos los premios BAFTA, Independent Spirit Award y "Little America" nominada al NAACP Image Award; así como “Roar” de las creadoras Liz Flahive y Carly Mensch, y las productoras ejecutivas Nicole Kidman y Bruna Papandrea; y la antología recientemente anunciada "The Crowded Room" de Akiva Goldsman y protagonizada por Tom Holland.

Apple TV+ está disponible para ver en todas tus pantallas favoritas. Después de su lanzamiento el 1 de noviembre de 2019, Apple TV+ se convirtió en el primer servicio de streaming totalmente original en lanzarse en todo el mundo, y ha estrenado más éxitos originales y recibido más reconocimientos de premios más rápido que cualquier otro servicio de streaming desde su debut. Hasta la fecha, las películas, documentales y series de Apple Original han recibido 154 premios y 523 nominaciones a los premios.

Apple TV+ está disponible en la app de Apple TV en más de 100 países y para más de mil millones de pantallas, incluyendo iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, algunas smart TV de Samsung, LG, Sony y VIZIO, Amazone Fire TV, Roku, Chromecast con Google TV, Android TV, consolas Playstation y Xbox, y en tv.apple.com, por $4.99 al mes después un periodo de prueba gratuito de 7 días. Por un tiempo limitado, los usuarios que adquieran un nuevo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch podrán disfrutar de tres meses gratis de Apple TV+.

