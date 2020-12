Eiza González rompe en llanto ante críticas

Eiza González compartió un momento peculiar con sus fans a través de Instagram, en donde reconoció los momentos emocionales difíciles que ha vivido a raíz de las críticas no solo sobre su trabajo, sino por su aspecto físico y la forma en cómo es vista desde la farándula.

No somos farándula, somos personas y tenemos traumas

En el video, Eiza, con un rostro conmovido, voz entrecortada por momentos y con los ojos llorosos, destacó los dilemas personales que ha experimentado ante las presiones por no ser lo suficientemente “chingona” de como marcan los parámetros y cómo de igual forma si se es afectado por las críticas da pie nuevamente a más presiones.

“Si caes en las críticas, pues qué pendeja”, expresó Eiza al comenzar a relatar su perspectiva sobre cómo estos juicios hacen creer que jamás se será lo suficiente para complacer a los demás y en particular, apuntó a los medios de comunicación más especializados en el entretenimiento.

“Estaba viendo muchos videos de niñas hablando de sus traumas, de las comparaciones y me dio mucha tristeza. Hay algo que toda mi vida había pensado en que yo no tengo que hablar de este tipo de temas, porque ser vulnerable te hace ser no ser lo suficientemente buena o tengo que ser una figura pública que tiene todo bajo control, y la realidad es que no es cierto, todos tenemos nuestros traumas”.

González, quien se ha sumado a la lista de mexicanos y latinos activos en proyectos destacados en Hollywood en los últimos años, recalcó la importancia de poner sobre la mesa temas relacionados a las emociones y cómo las palabras ajenas generan impactos negativos.

“No somos farándula, somos personas y tenemos traumas. Hay una mentalidad muy negativa en ser vulnerables, siempre se me hizo sentir que por mis errores tenía que sentir vergüenza y no es cierto. Aún si tengo éxito o trabajo, tengo problemas graves con mi autoestima, con mi seguridad como persona”.

Eiza debutó a los 15 años de edad en televisión a través de la versión mexicana “Lola…érase una vez”, inspirada en el pasado éxito “Floricienta”, momento al que adjudica que si bien logró comenzar a dar sus primeros pasos profesionales, también fue el detonante para que cada una de sus decisiones, relaciones y cambios físicos y emocionales estuvieran sujetos a un escrutinio público severo.

“Toda mi vida sentí lo que decían los de la revista TVNotas o los de Ventaneando y pensaba que debía estar callada y por eso daba la percepción de alguien que no era. Si yo hablaba de mis emociones no era lo suficiente buena. No somos farándula, somos personas y tenemos traumas. Hay una mentalidad muy negativa en ser vulnerables, siempre se me hizo sentir que por mis errores tenía que sentir vergüenza y no es cierto. Aún si tengo éxito o trabajo, tengo problemas graves con mi autoestima, con mi seguridad como persona”.

