Muchas personas siguen opinando de la tiradera de Shakira, otras tantas quieren mostrar su solidaridad a la colombiana a través de un mensaje, pero en el caso de Eiza González, la comunidad 'loba' le ha rechazado.

"Te amo Shakira. ¡Feliz de apoyar a una latina que la está rompiendo! Feliz de que estés de regreso haciendo música", escribió Eiza en Twitter.

Sin embargo, ella jamás se esperó que los cibernautas la tacharan de "hipócrita" y le recordaran la vez que fue señalada de ser una de las mujeres con la que Liam Hemsworth le fue infiel a Miley Cyrus.

"Si usted estuvo con Liam cuando seguía casado con Miley… ya no hay vergüenza, Eiza ¿quiere que le enseñe las fotos? ¿Quiere que le enseñe?", le dijeron.

González no dudó en defenderse de los ataques en su contra y dejó en claro que todos aquellos rumores son falsos: "Esto es completamente incierto. Nunca en mi vida he sido parte de ninguna infidelidad. Por favor no distorsionen información".

Pero los internautas no estuvieron de acuerdo con la respuesta de Eiza y le enviaron varias imágenes y comentarios en donde se le mira "besuqueando" al hermano de "Thor".

"Doble moral, pero cuando le hiciste la 'gatada' a Miley, todavía llamaste a paparazzis para ser noticia y ella se enterara", le dijeron.

CT