Educación y conciencia para cuidar la naturaleza

Desde distintas trincheras Arturo Islas Allende ha continuado su labor como activista por el medio ambiente. Su más reciente denuncia fue la de la perrera municipal de García, en Nuevo León, en el que destaca las atroces condiciones en las que tienen hacinados a perros y gatos, en el que también se muestra la inacción de las autoridades: “El primer delito es el de salud, el segundo el de bienestar animal, porque hay maltrato, y el tercer delito es cuando llega el secretario que omite sus funciones”, comentó Arturo vía telefónica. Hacia el final del video se ve a Ismael Garza García, secretario del ayuntamiento, quien se niega a observar y atender la problemática.

Para el activista, algo importante es la reacción de la gente: “Es un récord, alcanzó 10 millones de vistas en menos de cuatro horas. Son números que tienen cuentas con 250 millones de seguidores, como Ronaldo o Miley Cyrus. Es una capacidad de acción, la gente sabe que se tiene que viralizar para que tenga resultado”.

El video sobre la perrera refleja una problemática que no es exclusiva del municipio: “El tema de los perros y los gatos, junto con las ratas, son un problema de salud pública. Es una reproducción constante en la calle. Los gatos -por ejemplo- cuando llegan a un lugar donde hay fauna endémica pueden acabar con ella. Es un problema gravísimo cuando salen de la casa. Al año llegan a matar a más de dos millones de animales silvestres, sólo en Estados Unidos. Han acabado con especies endémicas de algunos países. También es un problema de salud por sus heces fecales”.

Este rubro de los desechos orgánicos es algo que resalta en el video de Nuevo León, donde hay jaulas vacías con heces añejas: “Se pueden entender que vayan a sacrificar a los animales, lo que no se entiende es que estén en situación insalubre. Es un delito a la salud pública, no se puede tener un lugar sin limpiarlo desde meses. Estamos en una pandemia, y también hay enfermedades que vienen de los animales: ahí es un foco de zoonosis (transmisión de enfermedades entre diferentes especies, incluidos los humanos), como la tifoidea”.

Para el también actor, esta pasión por defender la vida en todas sus manifestaciones inició “cuando tuve la oportunidad de relacionarme con la naturaleza, con los viajes y los animales. Creamos y producimos una serie de televisión que estuve dos años al aire. Después me fui al Mundial de Rusia para hacer temas de la naturaleza”.

Con la naturaleza como eje en sus trabajos comprendió que “si no la cuidamos para todos los seres humanos no podemos continuar como especie en este planeta al paso que vamos. En los últimos 50 años hemos acelerado las cosas en cuanto a calentamiento global y extinción de especies como si fueran 20 millones de años”.

Así decidió convertirse en un vocero de estas causas: “Desde antes ya había participado en la televisión, mi carrera como actor, me preparé incluso fuera del país. Pero no era mi vocación. Cuando tuve esta plataforma con millones de chavitos y empiezo a hablar sobre el tema de la naturaleza, me di cuenta de que la gente no es apática”.

Para Arturo, antes de comenzar con un video así hay que comprobar la información: “No puedo hacer un video de algo que no estoy seguro. Es una responsabilidad. Cada que tomo un caso de activismo trato de estar lo más informado y empapado del tema. La credibilidad que me he ganado ha sido porque he sido responsable con lo que estoy comunicando”.

En colaboración con la plataforma Badabun lanzó el documental “La verdadera historia de la vaquita marina”, sobre la especie. Otro caso marítimo fue el tiburón blanco que murió, aunque Arturo resalta cómo detrás de cada denuncia hay un entorno que facilita muchos casos similares: “Ese barco del tiburón es el reflejo de todos los barcos de pesca, no es solo ese tiburón. Es un estandarte del cual tenemos que estar alertas, como la entrada de barcos ilegales a pescar”.

JL