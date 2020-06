Edith Márquez tiene noche virtual y muy ranchera

Una de las figuras más importantes de la música mexicana es Edith Márquez, quien presentó esta noche a través de la plataforma en streaming, eticketlive, su concierto digital "Las que siempre quise cantar, con un mariachi y tres tequilas" bajo el concepto "Irrepetible". En punto de las 20:30 horas comenzó la velada con un opening a cargo de su mariachi Gallos de México.

Ataviada en un traje oscuro y con una deslumbrante melena, la estrella abrió el concierto con "El sinaloense". "Yo sé que esto es algo bien diferente y nuevo para todos los que nos dedicamos a la música, pero sin duda alguna esto es mil veces mejor que no cantarles. Y aunque no los puedo ver si puedo sentir su cariño y sus aplausos. Quiero dedicarle este concierto con todo mi cariño y mi amor a todos los papás, que mañana es el Día del Padre, sobre todo mi papá, quien me ha dado todo".

Luego entonó "Si nos dejan" e hizo un brindis esperando que ella y su público pronto se vuelvan a abrazar, prosiguió con "Cucurrucucú paloma" y después "Volver, volver", con la que recordó que la había interpretado en Rusia. Continuó con "Sombras nada más" y luego entonó "Golondrina presumida" en homenaje a don Vicente Fernández, dijo que le había enviado un código al "Charro de Huentitán" y que esperaba que él estuviera viendo el espectáculo.

Edith agradeció a Ocesa Seitrack por ser ahora su management. "Han estado viviendo conmigo momentos de todo desde hace un año, y este concierto va para ustedes con todo mi cariño". Otros temas como "Fallaste corazón", "La misma gran señora" y "No discutamos" también se aventó Edith.

"La sensibilidad está flor de piel con estos días que estamos viviendo, sin duda alguna ha hecho estragos en nuestra vida cotidiana y la música es una de las cuestiones que más ayudan a salir adelante de nuestros estados de ánimo no tan buenos", confesó.

Luego interpretó "En el último trago", recordó que la acompañaba su hermana en esta canción y también trajo a su mente a Rocío Dúrcal, señaló que fue una de sus inspiraciones para convertirse en artista y entonces entonó "Con todo y mi tristeza". Y también hubo un momento para recordar a Jenni Rivera con la canción "Me gusta a morir", de quien dijo "está buena para el arrumaco".

Otros temas que interpretó Edith fueron "Me estoy acostumbrando a ti", "Juro que nunca volveré", "Luz de Luna", "Insensible a ti" y "Cuando quieras déjame", entre otras y avisó al público, "si quiero cantarles más, les voy a cantar más". Sin duda Edith refrendó el cariño y el respeto que la audiencia le tiene, pues confirmó que era mucha la gente que se conectó a su espectáculo y que seguían conectándose. Una de las mejores intérpretes mexicanas.