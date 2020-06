Ed Maverick estrena "Nos queda mucho dolor por recorrer"

Contrario a muchos músicos y cantantes, que en esta época de pandemia están lanzando temas con mensajes esperanzadores y de ánimo, Ed Maverick decidió estrenar una canción nostálgica en la que aborda el dolor.

El cantante de 19 años considera que este es un buen momento para hablar de los sentimientos más allá de la felicidad, por lo que con este sencillo propone la idea de que, sentirse triste no siempre está mal.

"Para mí esta melodía significa estar conscientes de que el dolor no lo puedes evitar, siempre va a haber dolor y tal vez ya pasaste mucho o aunque tengas tal edad, siempre lo vas a experimentar otra vez y debemos estar conscientes de que la vida no es como nos la han planteado, de que siempre tienes que estar feliz, sino que tenemos que abrazar todos nuestros sentimientos porque así la felicidad, como el enojo y la tristeza es igual de natural", dijo Maverick en entrevista.

El tema, titulado "Nos queda mucho dolor por recorrer" es una colaboración con el sinaloense Daniel Quién, autor de la letra, misma que le presentó a Ed luego de que abriera en uno de sus conciertos de Guadalajara.

"Nos queda mucho dolor por recorrer" con el pana @danielquien --> https://t.co/GQY6aybIWV pic.twitter.com/49yTuide4L — ed maverick (@edmaverickmus) June 5, 2020

"Soy un niño disfrazado con capas de corteza madura", dice la canción, que Maverick tocó por primera vez en el escenario del Vive Latino y que ahora es coyuntural con los sucesos mundiales.

"Realmente encajó y la temática sí tiene que ver un chingo con todo esto que estamos pasando, pero pues tenemos que entender que no es la única cosa que va a suceder y ahorita la estamos pasando mal y está bien y es un proceso, no nos podemos desesperar, esto va a pasar y espero que aprendamos de todo. Esto no es lo único malo que va a pasar y nos espera un chingo de dolor por recorrer a toda la humanidad", afirmó.

Para el intérprete originario de Chihuahua, la intención con esta canción es dar a sus fans la posibilidad de admitir que no siempre están a gusto y saber valorar cuando se está mal, porque los sentimientos son lo que construyen a las personas.

En el futuro, le gustaría colaborar con Muelas de Gallo de la "Banda Bastón", sin embargo, afirma que su trabajo no depende de planes o propuestas con otros cantantes, sino que surge de forma espontánea a partir de sus relaciones sociales.

"Voy a colaborar con el que quiera, y si me lo topo un día y de repente sale la motivación para que podamos hacer una colaboración, juego, pero no soy mucho de hacer una rola y mandársela a alguien a ver si quiere", dijo el cantante.

"Nada más compongo con gente cuando la tengo enfrente y estamos cotorreando y sale el momento de hacer una canción, pero mi pedo no es algo que se planee, realmente" agregó.

JM