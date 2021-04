Ed Brubaker, co-autor del “Soldado del Invierno”, molesto por falta de reconocimiento

La continuidad que la plataforma Disney+ ha dado a la narrativa de “Los Vengadores” no sólo ha causado discusión entre la audiencia, que desde el lanzamiento de “WandaVision” ha lanzado teorías sobre la relación que los personajes secundarios o que no tuvieron tanto protagonismo en el Universo Cinematográfico de Marvel tendrán con el multiverso que los fans esperan cruzando las historias de “SpiderMan” y “Dr. Stranger” tras el estreno también de la mini serie “Falcon y el Soldado del Invierno”, sino que también ha llamado la atención de los creadores originales de los cómics que parecen no estar de todos contentos con el tratamiento y adaptación que los superhéroes tienen en la pantalla.

El creador del llamado “Soldado del invierno” en los comics, Ed Brubaker (ganador en cuatro ocasiones del Premio Eisner), participó en el podcats “Fatman Beyond”, en el que compartió sus impresiones sobre la relación que su personaje ha tenido en las adaptaciones audiovisuales de Marvel, y para sorpresa de muchos fans que se han reencontrado con “Bucky Barnes” (Winter Soldier) en el nuevo formato de Disney +, el creador recordó que su relación con Marvel no ha sido del todo gratificante, ni el tratamiento del personaje ni del reconocimiento de su autoría.

“Estoy complicado. Sabía de un principio que era trabajo por contrato, pero también cuando estaba escribiendo (al cómic que presentó a Winter Soldier) ellos no tenían su propio estudio de cine ni le pertenecían a Disney”, explicó Brubaker.

Ed Brubaker ha escrito en la creación de cómics como “Batman”, “Daredevil”, “The Immortal Iron Fist”, “Catwoman”, “Gotham Central”, “Sleeper”, “X-Men: Génesis Mortal” y “The Authority: Revolution”, por ejemplo.

En el caso del “Soldado del Invierno”, este personaje se integró a filmes como “Capitán América: El Soldado del Invierno”, “Capitán América: Civil War”, “Pantera Negra”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” y en la actual mini serie semanal “Falcon y el Soldado del Invierno”, lo que ha incrementado la popularidad del personaje interpretado por el actor Sebastian Stan para Marvel Studios.

Ante la atención que el “Soldado del Invierno” tiene entre los fans, el guionista Ed Brubaker recordó que no suele ser reconocido como co-creador y que la paga que ha recibido ha sido escasa a comparación de los millones de dólares que las películas de Marvel ha tenido mundialmente y en las que participa su personaje, incluso señaló que monetariamente ha recibido más pago por el cameo que tuvo en la película “Capitán America: el soldado del invierno”, que por todo el trabajo de escritura que hizo en los cómics para darle identidad al ahora héroe.

“Pero al mismo tiempo, a medida que han pasado los años, comencé a pensar: cómo es que no estoy consiguiendo nada de esto, realmente. Como podemos tener ‘agradecimientos a...’ o un crédito, pero estas películas están haciendo millones y millones de dólares y se siente simplemente como que hicimos un trato malo”, añadió.

Reflexionando sobre el impacto y potencial que se ha aprovechado del “soldado del invierno”, Brubaker ejemplificó situaciones que lo llevaron a replantear si sus méritos realmente eran valorados, pues recordó que rechazó un cheque “de agradecimiento” por sus aportaciones a “Civil War”, el cual no aceptó al considerar que lo que se le ofrecía económicamente era insultante.

“Cuando tienes a 100 personas preguntando cuánto te pagaron por esto, comienza a carcomerte un poco. Yo sabía en lo que me estaba metiendo y no estoy infeliz con mi vida o con que escribí esta cosa. Estoy muy orgulloso del trabajo que hice en Daredevil y en Cap, pero al mismo tiempo siento que, tu sabes, sean un poco más generosos (…) Se comenzó a sentir como que esto dolía un poco. Ser pasado por alto de esta manera. Han hecho tratos con otras personas que han tenido menos aportes sobre lo que hacen”.

El guionista añadió que parte de esta presión también se generó ante los constantes cuestionamientos que recibe por parte de la audiencia que los identifica como co-autor: “La prensa, fanáticos, todos querían que hablara sobre la serie: ‘¿No estás emocionado con la serie?. Y yo creo que podría ser la única persona en Estados Unidos que no está entusiasmada con ella. Cuando veo los anuncios de la serie, en realidad siento asco”.

JM