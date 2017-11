Dustin Hoffman habría acosado a Meryl Streep

Los escándalos por acosos sexuales no paran en Hollywood. La semana pasada la escritora Anna Graham Hunter reveló que fue acosada sexualmente por el actor Dustin Hoffman cuando tenía 17 años, en 1985.

Ante esto, el medio Slate, revivió una entrevista de la revista Time publicada en el año 1979, en la que la actriz, Meryl Streep, comentó que Hoffman le agarró un pecho la primera vez que se conocieron.

“Se me acercó y me dijo: ‘Soy Dustin, eructo, Hoffman’, y él me puso la mano en el pecho”, dijo en aquel artículo.