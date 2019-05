"Dulce familia", comedia sin calorías

Adentrarse a la comedia ha sido fructífero para Fernanda Castillo, quien desde su naturalidad y empatía lleva al cine mexicano a una nueva oleada de humor con historias y personajes que reflejan por mucho lo absurdo y divertido que puede ser la vida diaria.

Más allá de comprometerse con aumentar de peso para ofrecer un personaje más humano y apegado a la realidad para su nuevo protagónico en el filme “Dulce familia”, Fernanda destaca la honestidad con la que esta historia debutará en los cines nacionales este fin de semana, en donde hombres y mujeres verán reflejadas las presiones sociales por conseguir el “cuerpo perfecto”.

En esta nueva comedia dirigida por Nicolás López y teniendo a Florinda Meza, Regina Blandón y Vadhir Derbez como compañeros estelares, Fernanda Castillo interpreta a “Tami”, una exitosa repostera que, previo a llegar al altar, está decidida en portar el vestido de novia que su querida madre utilizó, sin imaginar que aquello desataría guerras familiares y una obsesión por querer bajar de peso a niveles casi imposibles.

“Es la historia de una familia disfuncional, como creo que somos todas en general. Las mujeres de esta familia le entran al desorden alimenticio, su relación con la comida, entre ellas mismas. El no saber para qué quieren verse bien o para quién hacen eso. Todo el tiempo todos estamos recibiendo información y ruido sobre cómo debemos ser para ser perfectos, y eso es muy difícil alcanzarlo buscando la aceptación de la sociedad”, explica Fernanda Castillo.

Regresa a la actuación

La cinta que significa el regreso de Florinda Meza en el papel de la experimentada y vanidosa actriz “Verónica Trujillos”, también aborda temas significativos como las expectativas familiares, la complicidad y el desapego entre hermanos y el respaldo anímico que una pareja sentimental o una madre puede ofrecer cuando se atraviesa un mal momento.

“Para mí fue un personaje fascinante. Interpreto a una mujer muy diferente a mí, no tuve hijos, pero he sido madre de mis hermanos, de mis sobrinos, ¡pero esta mujer es una desgraciada!”, señala Florinda, quien promete retomar con más fuerza nuevos proyectos en la pantalla a mediano plazo.

Vadhir Derbez, quien interpreta a “Beto”, pareja sentimental de “Tami”, destaca que si bien la historia ofrece situaciones llevadas a la comedia, las realidades que se exponen requieren de la mayor sensibilidad fuera de la pantalla, pues más allá de abordar un tema complejo como los desórdenes alimenticios, también se desmenuza el calvario que las personas experimentan con supuestos planes saludables, dietas o ejercicios que terminan por complicar más la verdadera meta de llevar una vida más sana.

“Fue algo que me encantó, es un personaje que sí se acepta tal cual es, que está en una relación muy bonita y disfruta a su pareja, y también vive y se ve afectado por todo lo que hace ‘Tami’, él trata de no presionarla… No es un hombre que quiera verla de cierta forma, la realidad es que ambos se aceptan y creo que muchas personas se sorprenderán cómo cada quien enfrenta este tipo de batallas”.

Comedia orgánica

Florinda Meza, Vadhir Derbez y Fernanda Castillo presentaron el filme en Guadalajara. EL INFORMADOR / F. Atilano

Aunque la comedia en el cine mexicano se ha posicionado con fuerza en los últimos años en la taquilla nacional, los actores consideran importante aportar historias que logren ofrecer panoramas más cercanos con el público y marcar una nueva visión sobre el humor que realmente identifica a los mexicanos.

Fernanda Castillo puntualiza que en “mis inicios no fueron en la comedia, comencé con ‘Una mujer sin filtro’, pensando en cómo este tipo de personajes me harían reír a mí. Nuestra evolución como actores también se refleja en la forma en que vamos abordando más géneros para ser más versátiles. La comedia me ha dado la oportunidad de entrar a temas más interesantes que logran hacer conciencia en el público, ha sido una oportunidad para modificarme como actriz. Es un espacio muy generoso, al mexicano le gusta, tenemos este lenguaje”.

Vadhir Derbez señala que si bien su principal escuela recae en su padre, Eugenio Derbez, progresivamente ha logrado destacar por su propio estilo y forma de interpretar la comedia, un camino en el que asegura seguirá de pie sin descartar abordar otras temáticas y géneros completamente diferentes:

“Mi humor es bastante oscuro y desde chavo lo tengo, quizá es porque crecí con alguien de quien lo aprendí. A mí me hace feliz hacer reír a otras personas, y ahora encontrarme en estos proyectos y tener cada vez un estilo más controlado y también improvisar, es parte de lo que hago. Quiero hacer muchas cosas, no solo aquellas que sean algo superficial. Tengo una muy buena escuela y no queda otra más que la gente conozca lo que es mi estilo”.

¿De qué va la cinta?

Es una comedia sobre cinco mujeres de distintas generaciones y sus respectivos miedos, desórdenes alimenticios, dietas y adicción al azúcar. La protagonista es “Tami”, quien se someterá a todas las torturas imaginables para bajar 10 kilos en dos meses y poder entrar en el vestido de boda que usó su madre.