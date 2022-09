Dua Lipa en México: La cantante arrasa en el Foro de Sol de la CDMX, pero rechaza al Dr. Simi

Dua Lipa lo logró: consiguió un éxito total en su primer show en solitario en México. La cantante estuvo rodeada de los brillos que la mayoría de los asistentes portaban en sus trajes y maquillaje, que con colores como rosa, verde y amarillo demostraron estar en sintonía con su ídolo, que apareció en el escenario de un Foro Sol a reventar a las 21:00 horas.

Con un traje verde, Dua comenzó a interpretar "Physical" acompañada por el coro de las 65 mil personas que intentaban imitar sus movimientos. "¡Que empiece la fiesta!", dijo antes de "New rules", acompañada de sus seis bailarines en el escenario, mientras en las pantallas aparecían imágenes de cómics con ella como personaje. Todo se tiñó de rojo cuando interpretó "Love again", uno de los temas que la catapultó a la fama y que escribió a raíz de una ruptura amorosa.

"¡Viva México! Estoy muy agradecida, muy feliz y muy emocionada de estar aquí", expresó ante la emoción de sus fans, que enloquecieron al oírla hablar español. "Gracias por su energía, por su amor, por su apoyo, por esta noche mágica. Yo quiero decir muchas cosas pero mi español no es perfecto, pero esta noche yo lo voy a intentar por ustedes. ¡Te quiero muchísimo, México!", agregó antes de dar paso a "Be the one".

Dua Lipa y el Dr. Simi

Como ya se ha vuelto costumbre en México y el extranjero, a mitad de la presentación de Dua Lipa, un peluche del Dr. Simi aterrizó en el escenario. La cantante, sin prestarle atención, lo hace a un lado de una patada y continua con su show. Esto desató memes en redes sociales, pues al día siguiente, durante la madrugada, hubo una réplica del sismo del 19 de septiembre. Un usuario de Twitter bromeó: "Esto no hubiera pasado si Dua Lipa no hubiera pateado al doctor simi".

El momento cumbre llegó con la interpretación de "Cold heart", en el que aprovechó para despedirse no sin antes ondear la bandera de México junto a todos sus bailarines. "Gracias por todo", dijo, y portando un traje galáctico color dorado dio paso a "Levitating" y "Don't start now", con la que cerró la noche.

