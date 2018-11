Dreamfields sonará, afirman organizadores

El pasado 30 de octubre el Gobierno Municipal de Zapopan colocó sellos de clausura en las instalaciones donde se estaba montando el escenario, un predio de 20 hectáreas, junto al Estadio Akron, para lo que será el Dreamfields Festival, un evento de música electrónica, que está programado para el próximo 17 y 18 de noviembre.

La acción corrió a cargo del área de Inspección y Vigilancia y se debió a que, según las autoridades de Zapopan, los organizadores no contaban con el permiso correspondiente para la realización del evento, carecían de medidas de seguridad, así como de los dispositivos contra incendios.

Ante esta situación Juan Carlos Soto, abogado de Wish Events Group Latin America, organizadora del festival, señaló en entrevista: “Demandamos esta situación ante el Tribunal de Justicia Administrativa (T.J.A de Jalisco), y hoy (8 de noviembre) nos dio una resolución donde nos dicen que tenemos que seguir todos los trámites”. A decir de Soto, lo anterior se refiere a que el Tribunal le ordenó al gobierno de Zapopan que emitieran las autorizaciones y permisos a nombre de Wish Events Group Latin America, para que se retiraran los sellos de clausura y se continuara con el montaje.

La resolución del Tribunal quedó asentada en el expediente con número 2384/2018. Del documento, el abogado resaltó el párrafo que indica que el trámite anterior se realice “sin dilaciones injustificadas ni requerimientos excesivos y extra legales, los trámites del permiso solicitado”, lo que se traduce en que Zapopan “nos deje de pedir ‘las perlas de la Virgen’ y que ya no nos soliciten documentos excesivos para continuar con los trámites; y sólo soliciten lo que se apeguen a lo legal”, agregó el abogado.

Aunado a la petición al Tribunal, el abogado litigante señaló que también exhortó al titular del gobierno de Zapopan, Pablo Lemus, a permitir que se realice el festival, que ya cuenta con 30 mil boletos vendidos y representa una derrama económica para Jalisco; la cual se espera, según los organizadores, sea de 500 millones de pesos.

Fuentes consultadas de Zapopan confirmaron que atenderán la suspensión del tribunal y esta noche -ayer- ya fueron retirados los sellos; así mismo, reiteraron que este conflicto es entre particulares. De hecho, desde anoche se reiniciaron las labores de montaje por parte de los organizadores del festival.

Antecedentes

Juan Carlos Soto explicó que el conflicto que están atravesando los organizadores de Dreamfields surgió por la posesión de la licencia de venta de boletos; controversia que se dio debido al cambio de organizadores.

Para aclarar el punto, Soto, comentó que todo surgió porque “una organizadora incumplió, pero todo está en pie”; señaló que fue Yolanda Saracho quien empezó a gestionar la edición mexicana del festival neerlandés, la cual fue anunciada en marzo pasado. Agregó que conforme pasaron los meses, la promotora no realizó los pagos completos de la inversión: “No empezó a mandar las cantidades que fijaba el contrato. Se tienen que pagar licencias, los apartados de los djs, vuelos. Por tal, los holandeses le dieron una, dos, tres, cuatro oportunidades y al ver que la solvencia económica no se reflejaba, desde los Países Bajos decidieron tomar las riendas de la organización, que cuenta con una inversión de 3.5 millones de euros. La empresa para hacerlo es Wish Events Group Latin America”.

Cabe señalar que durante el tiempo que colaboró Saracho con la empresa holandesa, ésta solicitó el permiso en Zapopan para la venta de 50 mil boletos: “El tema principal es que el permiso salió a su nombre, y a pesar de que ella ya renunció y tiene toda la cancelación de los contratos, lo que no quedó trasmitido fue el permiso de los boletos; ella aún lo posee… Además, los neerlandeses contrataron la renta del espacio, el Estadio Akron”, agregó.

El abogado añadió que un representante de la promotora mexicana se negó a ceder la licencia de venta de boletos y “a cambio piden 10 millones de pesos”, afirmó Soto.

La situación anterior, señala el abogado, ocasionó la problemática que enfrenta actualmente el festival: “Debido a esta situación les tronó el tema de que no les darán el permiso -a los organizadores-. Ella tiene aproximadamente tres o cuatro meses que abandonó totalmente el evento; incluso, hay una renuncia expresa de ella al evento”.

Sobre la petición del pago de los 10 millones de pesos, Juan Carlos expresó: “Es toda una extorsión”, y es que el cálculo de los gastos que realizó la organizadora, comentó el representante de Dreamfields, fue sólo de 2.4 millones de pesos: “Se convierten en cuatro veces más, porque sabe que están poniendo en riesgo el evento; y los organizadores están dispuestos a pagar -sólo- los 2.4 millones”.

Finalmente, Soto indicó que ante la propuesta de pago de 2.4 millones de pesos no han obtenido respuesta de Saracho.