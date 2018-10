"Donde los mundos colapsan" cierra ciclo en Guadalajara

Luego de haberse presentado en agosto pasado en el Teatro Diana, la puesta en escena “Donde los mundos colapsan” que protagonizan Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, regresa al mismo foro este 29 de octubre a las 21:00 horas, y será para cerrar su ciclo de presentaciones, así lo comparte Benavides, quien advierte al público que esta será la última oportunidad para ver esta obra de teatro que personalmente a él le ha dejado muchas satisfacciones.

“Nos fue tan bien siendo Guadalajara nuestros padrinos de gira, que fue la primera fecha que hicimos fuera de la Ciudad de México, que inmediatamente quisimos regresar, estamos felices. Son nuestras últimas funciones ya con toda la temporada encima, ya casi concluida, de hecho nosotros terminamos en la Ciudad de México este fin de semana, hacemos Guadalajara, dos ciudades más y terminamos, así es que ahora sí no regresaremos, sepan que si ya no la ven ahora, ya no vuelve, así es que hay que aprovechar esta oportunidad”, explica en entrevista.

Destaca Osvaldo que la obra es garantía de ser una trama que entretiene, que hace reír y que conmueve. No hay planes de retomar la puesta en escena, dice el actor, se hizo pensando en que sólo duraría esta temporada, en parte también porque tanto él como Silvia están comprometidos con otros proyectos.

“Lo más justo para mí de este proyecto ha sido el aprendizaje, estar en la coproducción, he estado aprendiendo muchas cosas (sobre producir) porque es lo que me interesa, aprender y crecer. Entonces, a mí me ha abierto el panorama de cómo hacer las cosas y cómo darle forma a los proyectos. Es mucho gozo hacerla, es el tipo de obras que a mí me gusta mucho hacer, es un placer, un privilegio y compartirla con la gente me llena de satisfacción”

¿De qué se trata la obra?

“Donde los mundos colapsan” es la historia de vida de “Valeria” y “Richard”, dos mundos que estaban destinados a encontrarse. Una comedia onírica y conmovedora que lleva a la audiencia por la vida de sus protagonistas, donde “la casualidad” de los eventos va postergando este encuentro como broma o rebeldía del destino.

“Somos dos actores que interpretando a tantos personajes, es muy divertido, conectamos mucho con la gente, cuando tenemos pausas y silencios nos damos cuenta que la gente está ahí (pendiente) no habla, no se ríe, no tose, no está viendo su celular. La gente conecta con la obra y está hecha para eso, para eso es el arte, esta obra cumple su cometido y no hay mayor satisfacción que como artistas lograr eso”.

Esta no es la primera vez que produce Osvaldo, siempre trata de gestar sus proyectos no solo en teatro, también en cine y televisión. Ahora mismo ya se prepara para rodar un proyecto de Netflix llamado “Monarca”, protagonizada por Irene Azuela y Juan Manuel Bernal, donde él es parte del elenco.

Agéndalo

Lunes 29 de octubre a las 21:00 horas, “Donde los mundos colapsan”. Boletos de $250 a $600 pesos, de venta en taquilla del Teatro Diana (Av. 16 de septiembre #710) y sistema Ticketmaster.