Donatella Versace elogia película de Guillermo del Toro

La película "The Shape of Water" (La forma del agua) sigue recibiendo halagos por parte de diferentes personajes y no sólo del medio artístico.

La diseñadora Donatella Versace se une a esta lista de personas que reconocen el trabajo del director mexicano y al ser entrevistada por la revista "Vogue", en el video 73 Questions, clasificó su última película como la mejor película jamás hecha, además de afirmar que esta era la cinta que todo el mundo debería de ver en este momento.

Durante la entrevista, la empresaria también fue cuestionada sobre su hermano Gianni, quien fuera asesinado en 1995 y de quien dijo que, además de haberle dado el mejor regalo (un diamante amarillo), también le dio el mejor consejo de su vida que fue el de mantenerse fiel a sí misma y añadió que si su hermano aún viviera, seguramente diría que su trabajo como la mente creativa de la marca "no es lo suficientemente bueno".

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que escriba su autobiografía algún día, comentó que no creía que eso pasara alguna vez. "Nunca, porque todos los errores que hice en mi vida me gusta mantenerlos en privado".

La actual vicepresidenta del grupo Versace concedió la entrevista en un departamento que perteneció a su hermano mayor Gianni, en Italia, y con ésta se suma a la lista de celebridades que han accedido a contestar preguntas de todo tipo, incluyendo a otros como Anna Wintour, editora de la versión americana de la revista "Vogue", Nicole Kidman, Taylor Swift, Zac Efron y Cindy Crawford, por mencionar algunos.

JB