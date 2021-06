“Dom”, un drama criminal y la rivalidad entre padre e hijo

El próximo 4 de junio a través de Amazon Prime, se estrena la serie brasileña “Dom”, un proyecto de ocho episodios que explora la relación de un padre con su hijo en un contexto de corrupción y delincuencia organizada. Los protagonistas son Gabriel Leone y Flávio Tolezani, mientras que la dirección recae en Breno Silveira y Vicente Kubrusly. En entrevista para EL INFORMADOR, los dos actores comparten que esta es la primera producción de Amazon Prime en Brasil.

“Tenemos acción, aventura, drama familiar, todo muy internalizado y muy sutil. Pienso que en ese sentido es una serie que es diferente de lo común a la criminalidad, las drogas y el mundo del narco, porque acá también tenemos este enfoque en el núcleo familiar”, señala Gabriel, quien además expresa que desde este punto en el que la trama se desarrolla, el público se podrá sentir más identificado, “porque es un drama, con cuestiones humanas que van más allá de la acción. Nuestra idea es tomar un tema importante socialmente hablando, como la drogadicción, y ponerle un poco de luz a esa complejidad”.

La trama está basada en hechos reales. “Víctor” (Flávio Tolezani) fue un oficial de policía que dedicó su vida a la guerra contra el narcotráfico, y su hijo “Pedro” (Gabriel Leone) se convirtió en un adicto, situación que lo llevó a convertirse en el líder de una banda criminal que dominó los tabloides de Río de Janeiro a principios de los 2000.

“Ellos se vuelven al final prácticamente rivales, y eso es un punto muy importante, porque la relación de padre e hijo no debería de establecerse de esa manera, porque lo que los mantiene es el afecto. Son dos mundos opuestos y ese es el gran conflicto, me parece, porque podrían no verse más, pero ninguno de los dos ignora completamente al otro”, señala Flávio, quien acota que el gran dilema para un padre o una madre es sobre cuánto deja volar al hijo, “dónde actuamos o dejamos de actuar, porque uno nunca deja de ser padre y cada situación tiene sus variables que van a determinar esa intensidad”.

Un lazo imposible de destruir

El guion juega un papel importante para ambos actores, puesto que se adentraron en sus personajes sin juzgarlos, así lo ve Gabriel. “Nosotros vemos los dos lados (del padre y el hijo) que tratan, intentan cosas, por ahí se equivocan o lo hacen bien, pero eso es humano, todos nos equivocamos todo el tiempo, no estoy a favor de culpabilizar algo dentro del entorno familiar, porque es una mezcla de todo y eso es lo interesante de la serie, uno tiene esa empatía con los personajes donde a veces te puedas identificar más con uno que con el otro, tratamos de mostrar la conexión del lado humano en la serie”.

Resalta que es importante abordar los sentimientos de cada personaje porque así la audiencia se puede conectar con el lado humano de estos, “no estamos defendiéndolos o criticándolos, estamos tratando de mostrar esta tragedia real que ocurrió y que tuvo un final terrible, y que hay miles de puntos de vista, así que lo mejor que podíamos hacer era conectarnos con los sentimientos, tratar de vivir esa situación tan surrealista y absurda, pero sin desconectarnos de nuestro lado humano”.



Sobre formar parte de una producción como “Dom”, Flávio está muy orgulloso, “es una serie enorme que tiene de todo, es difícil incluso clasificarla dentro de un género porque tiene acción, aventura y drama”.

Hubo 170 locaciones, se filmó de manera cronológica en los lugares donde ocurrió realmente la historia, incluso grabaron en otros países, “así que la serie tiene la estructura que necesita tener para contar esta historia de la manera en la que se pensó, es un gran orgullo para nosotros formar parte de esto y estrenar en todo el mundo en simultáneo contando una historia brasileña que también es universal porque hablamos de un padre y un hijo”, confiesa Gabriel.

