Documental en Cannes revela abuso sexual a Whitney Houston de niña

Un documental difundido en estreno en el Festival de Cine de Cannes, reveló que la cantante estadunidense Whitney Houston fue abusada sexualmente cuando era niña por un miembro de su familia.

"Una persona me ha dicho que Whitney fue víctima de abusos pero nadie quería decirlo delante de cámara"

De acuerdo con el documental titulado "Whitney", la cantante y actriz sufrió abusos sexuales de parte de su prima, la cantante de soul Dee-Dee Warwick, durante su más tierna infancia, a una edad muy temprana.

El medio hermano de Houston, Gary Garland, también fue abusado sexualmente por su prima, según cuenta el documental realizado por el director escocés Kevin Macdonald, conocido por haber dirigido "El último rey de Escocia".

"Una persona me ha dicho que Whitney fue víctima de abusos pero nadie quería decirlo delante de cámara", explicó el director del documental, estrenado en Cannes a nivel mundial.

La esposa de Gary Garland confirmó esa versión afirmando que la propia Whitney Houston le confirmó personalmente haber sufrido abusos sexuales de niña.

El caso fue ratificado finalmente por la antigua asistente de la estrella recordada mundialmente por su voz y por la interpretación de la canción "I will always love you", Mary Jones, en el documental de dos horas de duración.

En el documental cercanos a la cantante cuentan además la forma en que comenzó a consumir drogas desde los 16 años de edad en compañía de sus hermanos.

La estrella musical, adicta a las drogas, falleció trágicamente a los 48 años de edad el 11 de febrero de 2012. Su cuerpo sin vida fue descubierto en la bañera de un hotel.

