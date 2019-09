"Doctor Sueño" estrena su último tráiler

La continuación de la historia de “Danny Torrance” 40 años después de “El Resplandor” llegará pronto a los cines en su película “Doctor Sueño”, protagonizado por Ewan McGregor y Rebecca Ferguson, por lo que Warner Bros. Pictures reveló el último adelanto del filme.

“Doctor Sueño”, basada en la novela de Stephen King, fue adaptada y dirigida por Mike Flanagan, donde cuenta la secuela del trauma que sufrió “Dan” en el “Overlook”.

“Obligarán a ´Dan´a recurrir a sus propios poderes como nunca antes"

El protagonista estará luchando para encontrar paz, pero esa paz rompe cuando se encuentra con “Abra”, ina valiente adolescente con su poderoso don extrasensorial, conocido como “el resplandor”, mismo que “Dan” comparte desde pequeño.

“Abra” lo ha buscado, desesperado por su ayuda contra la despiadada “Rose the Hat” y sus seguidores, “The True Knot”, que se alimentan del “resplandor” de los inocentes en su búsqueda de la inmortalidad.

De acuerdo con Warner, “Dan” y “Abra” formarán una alianza para enfrentar la batalla de vida o muerte con “Rose”.

“Obligarán a ´Dan´a recurrir a sus propios poderes como nunca antes, enfrentando de inmediato sus miedos y despertando a los fantasmas del pasado”, dijeron los realizadores en un comunicado.

El filme se estrenará en EU el próximo 8 de noviembre de 2019 y a nivel mundial el 30 de octubre de 2019.

“Doctor Sueño” está protagonizada por Ewan McGregor ("Star Wars: Episodios I, II y III", "T2 Trainspotting") como “Dan Torrance”, Rebecca Ferguson (las películas de "Misión: Imposible", "The Greatest Showman") como “Rose the Hat” y Kyliegh Curran, en su debut cinematográfico principal, como “Abra”.

El equipo creativo detrás de escena de Flanagan fue dirigido por el director de fotografía Michael Fimognari ("The Haunting of Hill House"), los diseñadores de producción Maher Ahmad ("Get Hard") y Elizabeth Boller ("Hush"), y el diseñador de vestuario Terry Anderson ("Cueva de ladrones"). La partitura musical está compuesta por The Newton Brothers ("The Haunting of Hill House").

AC