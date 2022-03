Doctor Strange 2: Así confirmó Patrick Stewart su participación en la película de Marvel

Una de las teorías en la trama de “Doctor Strange en el multiverso de la locura” ha sido confirmado: El actor Patrick Stewart forma parte del elenco y compartirá escenas con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

“Todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro”

Fue a través de una entrevista para “Jake 's Takes” que Stewart confirmó esta escena del impactante tráiler.

“Bueno, tenía el teléfono apagado mientras sucedía (el tráiler), así que no me enteré de nada. No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté y miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con preguntas y que mi agente de relaciones públicas me había enviado reacciones que habían detallado y transmitido”, dijo Stewart.

Reveló que incluso él no reconoció su propia voz en la escena donde sólo aparece su hombro. “Sonaba diferente. No sé si estaba resfriado o algo así en ese momento”, dijo.

Stewart agregó que: “Estaba asombrado, y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro y creo que el lóbulo de mi oreja, nada más. Se habrían hecho muchas conexiones. Pero, me complació”.

¿"X-Men" dentro del UCM?

Patrick Stewart dio vida a “Charles Xavier” desde la primera entrega de “X-Men” de Marvel. La introducción de este personaje al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) podría confirmar la aparición de los Illuminati.

Además, confirma que “Los Mutantes” formarían parte de este universo.

“Doctor Strange en el multiverso de la locura”, dirigida por Sam Raimi, se estrenará el próximo 6 de mayo en cines.

AC