Diversión sin freno

Esta semana están imparables los estrenos en los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

Sin duda una de las proyecciones más fuertes es la que protagoniza LeBron James, quien lidera a los Tunes contra los Goons en "Space Jam: A New Legacy" ("Space Jam 2: Una nueva era"), una secuela de la película de 1996 que tuvo a Michael Jordan como cabeza de cartel junto a Bugs Bunny. Pero el director Malcolm D. Lee no se sintió necesariamente en deuda con esa primera película. "Se trataba más del largo legado de los Looney Tunes", dijo en entrevista a principios de año.

La cinta llega esta semana a las salas de cine en México y también estará disponible gratis en HBO Max para los suscriptores de ese servicio durante 31 días a partir del viernes, y también podrá verse en cines. Lee dijo que era el "epítome de una película para palomitas de maíz" y que incluso obtuvo el sello de aprobación de su espectador más duro: su hijo de 12 años.

¿De qué trata Space Jam?

La película pondrá a la estrella de básquetbol LeBron James en una situación complicada, pues su hijo es raptado, y deberá viajar al mundo digital para convertirse en una caricatura y encontrarlo: "LeBron debe llevarlos a casa a salvo liderando a Bugs, Lola Bunny y toda la pandilla de Looney Tunes notoriamente indisciplinados a la victoria sobre los campeones digitalizados de la IA en el cancha: una lista mejorada de estrellas profesionales del baloncesto como nunca antes las habías visto", publicó Warner Bros en su sitio oficial.

Todos a bailar

Cabe señalar que la secuela de "Space Jam" no solo es para tus ojos, pues su banda sonora de 16 canciones está repleta de música nueva, como: "Control the World" de 24kGoldn con Lil Wayne, "Mercy" de los Jonas Brothers y "See Me Fly" de Chance the Rapper con John Legend y Symba.

También incluye la versión de Lil Uzi Vert de "Pump Up the Jam", "Crowd Go Crazy" de Legend, "MVP" de BROCKHAMPTON, "Goin' Looney" de Big Freedia, "My Guy" de Leon Bridges y "The Best" de Anthony Ramos.

