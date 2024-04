Disney+ podría llevar canales en vivo a su plataforma

Disney Plus podría contar con una nueva estrategia para innovar su servicio, hace poco se anunció la fusión con Star Plus y la implementación de medidas para no compartir cuentas, ahora también aparece entre estas propuestas el plan de incluir canales en vivo en la plataforma.

Según el sitio estadounidense, The Information, estos canales en vivo estarán relacionados con las franquicias de Star Wars y Marvel. También se comentó la posibilidad de estaciones que transmitan continuamente películas animadas de Disney o Pixar, así como el regreso al formato con el que contaba hace algunos años Disney Channel.

Sólo sería necesario contar con la suscripción a Disney Plus para acceder a este contenido y es probable que se incluyan anuncios como en la televisión tradicional.

Aún no hay fecha para el lanzamiento de estos canales y Disney no se ha pronunciado al respecto, pero esta información se puede relacionar con los diversos planes de la compañía para aumentar los espectador de su servicio de streaming.

