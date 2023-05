México es un país de contrastes, de universos variados que convergen dentro de uno, de esferas irreconciliables, de amores infinitos. Es un país de montañas antiguas, de sierras nevadas, de desiertos donde las hierbas perecen y paraísos de playas prístinas.

Pero también es un país de sus culturas y tradiciones, de las distintas lenguas, de la historia tergiversada a las necesidades de los sexenios, de las cosmovisiones irrepetibles con las que nos hemos forjado una identidad, un sentido de pertenencia, una noción brumosa que nos ata como una raíz de ocote a la tierra en que nacimos.

México es una región de disparidades, de injusticias, de privilegios concedidos a muy pocos y de miles a los que no les alcanzará la vida para acceder a ellos. Pero ante todo, México es su gente. México es sus cuerpos, sus pieles morenas, blancas, negras, pálidas; sus cabellos oscuros, castaños, pelirrojos, rubios. México es sus idiomas, su español que cambia de una región a otra, de su naturaleza inaccesible de sus lenguas indígenas, de los que con movimientos de las manos trazan en el viento la poesía de su lengua.

México es sus desigualdades sociales, sus luchas diarias, sus intentos solitarios y conjuntos para comprender de una vez y para siempre que no hay un solo México, y que México somos todos. Por medio de "Voces de la diversidad", Disney abraza la diversidad de México, sus distintos rostros, sus variados cuerpos, y a su vez, honra las batallas cotidianas de todos aquellos a los que por muchos años la historia falló en darles una representación justa, honrada y ante todo, necesaria.

Esta es una entrevista exclusiva con Michelle Rodríguez, actriz, cantante y comediante; y Socorro Casillas, actriz y profesora de Lengua de Señas, Sorda. Cada una con su historia única, irrepetible, con sus batallas específicas, y que hoy en día representan las muchas gamas de la diversidad de México.

A las tres entrevistadas se les hicieron las siguientes preguntas: cómo fue su proceso y su lucha para llegar a ser lo que hoy en día son, cuál es el consejo que le dan a las niñas y niños que quieren seguir sus pasos, y con qué personaje de Disney se sienten identificados.

Socorro Casillas, actriz y profesora de Lengua de Señas, Sorda

Como mujer sorda, ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado, qué es lo que te mantiene motivada día con día para luchar estas batallas diarias?

Desde que yo crecí ha sido difícil, la principal barrera es la comunicación con los oyentes. Eso es lo más difícil, la barrera con la que me he enfrentado continuamente. De adulta, todavía tengo esa barrera, es difícil todavía porque hay personas oyentes que no conocen lo que es la cultura de los sordos. No soy la única sorda que tiene este tema, sino la comunidad sorda en general. Peor cuando vamos al doctor.

Por ejemplo, en el caso de la pandemia fue bien difícil por el cubrebocas, no había intérpretes para comunicarnos, era un gran esfuerzo. Fue la peor época, la comunicación con el Covid. Ahorita que dejamos los cubrebocas ya podemos comunicarnos más, pero es una barrera, la comunicación, con la que me he enfrentado más.

¿Por qué te sientes identificada con Mirabel?

Me siento identificada con ella porque cuando empieza la película ella lo que quiere es tener un poder, cuando es niña. Entonces se da cuenta de que no hay poder y la hacen a un lado. Mi vida como persona sorda, es como "no sabe ciertas palabras, no se puede comunicar". Se enfocan en personas oyentes, nos hacen a un lado, y por eso me sentí identificada con ella. A veces siento esa barrera de que no nos podemos desarrollar y nos tenemos que esforzar muchísimo.

Pero tenemos talento. En mi caso, ser actriz... hay gente que ha dudado de mi habilidad, y cuando se dan cuenta me aceptan. Personas oyentes que reconocen mi trabajo y ahora sí mi incluyen. Eso ha sido difícil, y por eso me siento identificada con ella.

¿Cuál es tu consejo para los niños, adolescentes y personas sordas de México?

Creo que es muy importante decirle a los sordos que no se sientan mal por ser sordos. Que no sientan que no se puede, que es difícil. Yo no me arrepiento de nada porque he podido alcanzar mi sueño y es muy importante eso: no arrepentirse, abrir puertas. No pensar en no puedo, no ser negativos. Tratar de alcanzar esos sueños, esos objetivos. Decirles tú puedes, ustedes valen mucho, no abandones, no tires la toalla.

Pueden lograr las cosas que ustedes quieren esforzándose para ser felices y alcanzar sus sueños. No desistan, no duden. Tu idioma vale muchísimo, tu lengua de sueñas. No tienes que ser oralizado ni oralizada, puedes usar la lengua de señas. Tienes derecho a usar tu lengua, una lengua que es muy bonita. No se den por vencidos.

Michelle Rodríguez, actriz, cantante y comediante

Michelle, como mujer, ¿cuáles han sido tus batallas diarias contra los prejuicios, qué es lo que te mantiene motivada?

Definitivamente, reconocer ha sido una de las cosas más difíciles. Tenemos tan normalizado el señalamiento, la violencia disfrazada de comentarios "propositivos", comentarios con la intención de que "tengas una mejor vida", que de pronto no nos damos cuenta de que estamos siendo violentados, segregados, señalados.

Definitivamente eso es lo que más me ha costado darme cuenta. Vivimos en una sociedad que normaliza la señalización, que normaliza señalar a alguien y que normaliza decir si tú no eres igual a mí, entonces estás mal. De ahí ha partido mi lucha, con la única necesidad de poder ser quien soy y hacer lo que amo, de tener estas ganas, de saciar estas ganas de cumplir sueños, viajar, conocer, expresarme. Esa es mi lucha y mi motivación. Sentirme libre y cómoda con quien soy.

¿Por qué te sientes identificada con Elza?

Me gusta mucho Elza porque ella quería ser "una chica normal". Quería estar con su familia, pasarla bien, y de pronto descubrió que tenía un superpoder y no estaba segura si lo quería. Cuando tomó responsabilidad de él se dio cuenta de que podía ayudar a los demás. De alguna manera me siento así, porque alguna vez quise ser como las demás. Cuando me di cuenta de que era diferente y que ese era mi superpoder y empecé a compartirlo, cambió mi vida. Entonces me identifico mucho con ella por eso.

¿Cuál es el consejo para las niñas y niños de México?

Creo que el consejo es que hay que aprender a abrazarnos a nosotros mismos, ser amigos de nosotros mismos, y reconocer todas las cosas valiosas que tenemos, todo lo valioso que podemos ser para vivir más libres, más cómodos: que seamos nuestro lugar seguro.

