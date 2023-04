Marvel sigue expandiendo su universo cinematográfico con el estreno de "The Marvels", la próxima película de la Fase 5, después de "Ant-Man and the Wasp, Quantumania".

"The Marvels" se espera con expectativa, y llegará a los cines de América Latina el próximo 9 de noviembre. Protagonizada por Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, la producción sigue a Carol Danvers (Larson), Capitana Marvel, quien ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema.

Cuando sus deberes la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de Kamala Khan (Vellani), alias Ms. Marvel, y la sobrina distanciada de Carol, la ahora astronauta de S.A.B.E.R., la Capitana Monica Rambeau (Parris).

Las tres deberán aprender a trabajar en conjunto para salvar el universo en The Marvels. A continuación, descubre más detalles sobre las protagonistas de la película.

Quién es Carol Danvers/Capitana Marvel

Carol Danvers o Capitana Marvel hizo su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)en Capitana Marvel (2019). Aunque, en 2018, la primera referencia al personaje se produjo en una escena postcréditos de la película Avengers: Infinity War.

Ella es una ex piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que accidentalmente se expuso a la energía del Teseracto, lo que le permitió obtener poderes cósmicos. Tras ese episodio, ella fue raptada para servir al Imperio Kree, perdiendo todos sus recuerdos de su vida como piloto.

Quién es Monica Rambeau

Monica Rambeau es la hija de Maria Rambeau, amiga de Carol Danvers. El personaje aparece por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en Capitana Marvel (2019), cuando era una niña. Pero su versión adulta, interpretada por Teyonah Parris, hizo su primera aparición en WandaVision, la serie de Disney+ de 2021, donde la audiencia la conoció como una agente de S.A.B.E.R y S.W.O.R.D.

Allí, después de la muerte de su madre y de los hechos sucedidos en Avengers: Endgame, Mónica ayuda a los ciudadanos de Westview a librarse del maleficio lanzado por Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Pero al tomar contacto con la magia de Wanda, ella termina desarrollando habilidades sobrehumanas, que el público podrá conocer con más detalle en The Marvels.

Quién es Kamala Khan/Ms. Marvel

Kamala Khan es una joven de 16 años que vive en Jersey City. Su primera aparición en el UCM se produce en la serie de Disney+ estrenada en 2022, Ms. Marvel, en donde es interpretada por la actriz Iman Vellani.

Kamala es una estudiante de secundaria a la que le encanta escribir fanfics. Además, es fanática de los cómics de súper héroes y, en especial, de los relacionados a la Capitana Marvel. Además de lidiar con los dilemas propios de la adolescencia, Kamala tendrá que asimilar algo aún más complejo: ¡la obtención de súper poderes!

Con información de Disney Insider

FS