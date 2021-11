Disney+: Revelan tráiler de "El libro de Boba Fett"; mira cuándo se estrena

El primer avance de “El Libro de Boba Fett” fue revelado la mañana de este lunes por Disney+ (Disney Plus)y los fans de “Star Wars” lo celebraron con emoción.

De acuerdo con Disney+, la serie “El Libro de Boba Fett” se estrenará en la plataforma el próximo 29 de diciembre y traerá consigo una nueva aventura desde el inframundo de otra galaxia.

Hay que recordar que esta serie viene como una sorpresa extra luego del final de “The Mandalorian 2”, cuando encuentra al legendario cazarrecompensas “Boba Fett” y al mercenario “Fennec Shand” navegando por el inframundo de la galaxia cuando regresan a las arenas de “Tatooine” para reclamar el territorio gobernado por “Jabba el Hutt” y su sindicato del crimen.

El póster oficial de "El Libro de Boba Fett" de Disney+. ESPECIAL / Disney+

"El libro de Boba Fett" está protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy y Colin Wilson son los productores ejecutivos. Karen Gilchrist y Carrie Beck son coproductores ejecutivos, con John Bartnicki como productor y John Hampian como coproductor.

El estudio Lucasfilm (propiedad de Disney) anunció durante una presentación para inversores que estrenará otras dos series basadas en "The Mandalorian": "Ahsoka" y "Rangers Of The New Republic".

Apenas se conocen detalles de ambos proyectos aunque la franquicia anticipó que la protagonista de "Ahsoka" será la actriz Rosario Dawson, estadounidense de origen puertorriqueño y cubano.

AC