La historia de “Monsters Inc.” aún no ha terminado, y es que este martes Disney+ reveló el primer adelanto de la serie “Monsters At Work” que continúa con la saga de Pixar.

De acuerdo con la plataforma, la serie “Monsters At Work” llegará a la plataforma de streaming el próximo 2 de julio.

En las imágenes podemos ver a “Mike” y a “James P. Sullivan” en “Monsters Inc.”, la empresa de sustos que recolecta energía eléctrica para “Monstruópolis”.

Cabe mencionar que la publicación únicamente se hizo en las cuentas de Disney+ en Estados Unidos y Pixar. Se desconoce aún si la serie estará disponible en Latinoamérica en la fecha antes mencionada.

AC