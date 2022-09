Disney+: Henry Cavill dejaría a "Superman" y DC Comics para unirse a Marvel

Henry Cavill es el último actor en darle a vida a "Superman", en el mundo de los superhéroes. Aunque varios de sus compañeros de "La liga de la justicia", como Jason Momoa y Ben Affleck han sido confirmados para próximas secuelas, el caso de Cavill es distinto.

El pasado mes de mayo, la empresa Warner reveló que la faceta de Cavill como el llamado "hombre de acero" había llegado a su fin; sin embargo, varios rumores de que estaría presente en la pasada Comic-Con trajo nuevas esperanzas para los fans de DC. Ahora, todo parece indicar que Cavill sí volverá a ponerse capa, pero ya no la del salvador de Metropolis, ya que se han filtrado varios videos donde se puede ver al segundo hombre más guapo del mundo como parte del reparto de la película de Marvel, "Los cuatro fantásticos".

Hace unos días la empresa anunció un reboot de la historia de cuatro científicos que se ven expuestos, por accidente, a rayos cósmicos, por lo que a su regreso a la tierra descubren que han desarrollado habilidades superhumanas. De acuerdo con la información que ya circula en las redes sociales en el papel de "Mr. Fantástico" repetirá el actor John Krasinki, Sue Storm será interpretada por "Jodie Comer", como la "Antorcha Humana" estará John Boyega, La Mole correrá a cargo de Seth Rogan y por último el villano "Dr. Doom" será Cavill.

Cabe destacar que hasta ahora esto no es oficial, ya que Marvel no ha confirmado ni desmentido esta noticia. Eso sí, la reacción de los fans no se ha hecho esperar y aunque muchos aplauden el ingreso de Cavill al UCM (universo cinematográfico de Marvel) otros aseguran que la noticia es completamente falsa, pues por el momento solo ha sido confirmado el director Matt Shakmann como la persona que estará al frente del proyecto. Esta nueva historia está prevista para estrenarse el próximo 8 de noviembre del 2024, dando paso así a la sexta fase del UCM.

FS