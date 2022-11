Tras darse a conocer que Robert “Bob” Allen Iger regresó a Disney para comandar a la compañía en sus proyectos cinematográficos, los fans han celebrado que el ahora ex director de la empresa Bob Chapek haya sido destituido del cargo ante las polémicas que generó con sus decisiones orillando a Disney a casi a la ruina comercial, trascendiendo que las acciones habrían disminuido en casi 13 por ciento.

Aunque pareciera imposible que Disney enfrente problemas económicos por un par de proyectos que no funcionaron como se esperaban, los fans han recordado las decisiones de Chapek que lo llevan a ser considerado como uno de los peores CEO que ha tenido Disney, aunado a que previo a su despido, el ex ejecutivo declaró públicamente que el cine de animación es para niños y no tiene mayor relevancia para el público adulto. Tras el comentario, Bob Chapek fue despedido luego de años de malas decisiones sobre algunos de los filmes más mediáticos de Disney.

La noticia del regreso de Bob Iger tampoco ha esto lejos de la controversia, pues hay que recordar que ahora nuevamente CEO de Disney fue despedido y en su lugar llegó justamente Bob Chapek, quien parecía estar en empeñado en echar por la borda todas las estrategias que Iger logró para posicionar a Disney como la compañía de entretenimiento más importante del mundo.

Ha trascendido que pese a que Bob Iger fue despedido sin mayores justificaciones en 2021, su regresó se da en términos muy extraños, pues diversas fuentes cercanas a los ejecutivos de Disney han informado que el nuevamente CEO aceptó reincorporarse a su puesto con un salario mucho menor al que percibía en su época dorada con Disney, y pese a que él estableció los planes de trabajo más ambiciosos de la compañía: la compra de Marvel y Lucas Films, el desarrollo base de la plataforma streming de Disney Plus, y en su momento también la adquisición de Pixar, por ejemplo.

Las costosas decisiones de Bob Chapek

La administración de Bob Chapek al frente de Disney comenzó en 2021 y ha sido calificada como horrorosa no solo por los fans, sino por la junta directiva de la compañía que, pese a ver las polémicas por las posturas del ex CEO decidió mantenerlo al cargo sin importar que ya se visualizaban desastres financieros, que también enemistaron al talento recurrente de Disney con los altos ejecutivos. Entre las reacciones más polarizadas de Chapek destaca cómo afrontó las posibilidades de recuperación ante pandemia, y aunque hasta el 2019 Disney logró un posicionamiento global al tener en su catálogo a algunos de los filmes más taquilleros del mundo con la franquicia de Infinito de los Vengadores, la contingencia sanitaria tan solo fue el inicio de su declive profesional dentro de Disney.

Una de las polémicas más sonadas fue el encontronazo que legamente se detonó con Scarlett Johansson, quien ante el estreno exclusivo de “Black Widow” en la plataforma de Disney Plus, alegó que la compañía no estaba teniendo transparencia en las ganancias del filme, pues inicialmente se le prometió que la película tendía un estreno doble, tanto en cines como en streaming, sin embargo, la actriz solo recibió un porcentaje fijo en ganancias por derechos y no por lo realmente recaudado en el servicio digital.

Esta batalla legal, en la que finalmente Scarlett logró salir victoriosa con una supuesta ganancia que superaba los 40 millones de dólares, generó que otros actores siguieran el mismo camino de la demanda, como el fue el caso de Dwayne Johnson, quien también emprendió acciones legales contra Disney por considerar que el estreno de “Jungle Cruise” fue más encaminado y no tuvo claridad en sus ganancias. Estos casos abrieron la conversión no solo en Disney, sino en todas las plataformas streaming, sobre las nuevas estructuras de contratos que tenían que tener los filmes si eran estrenadas en lo digital o salas convencionales, y así evitar incumplimientos de contrato por parte de empresas como Disney.

Diversos especialistas dudaron desde un principio que la decisión de Chapek de apostar solamente al streaming era un error que cobraría altas facturas a Disney, al estar empeñado en que producciones tan esperadas como “Mulán” o “Raya” cobraron costos extra a los usuarios de la plataforma, contrario a lo que el ex CEO Bob Iger decidió con el lanzamiento de “Soul” totalmente libre en streaming sin cargos adicionales, marcando así uno de los nuevos éxitos para Disney, incluso, llegando a los Oscares.

Bob Chapek también fue duramente criticado ante la pasiva actitud que mostró cuando en Florida comenzó a plantearse una nueva ley que analizaba prohibir o limitar el abordaje LGBT en los contenidos infantiles y en los servicios educativos básicos, y si bien Disney poco a poco avanzaba con una agenda más plural en sus contenidos, el ex directivo decidió quedarse callado y no defender la postura de Disney, efecto que después se vio en la polémica y censura que ocasionó el filme de “Lightyear” en diversas partes de Estados Unidos y el mundo.

FS