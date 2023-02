"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" ha abierto una nueva e insospechada fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Tras esta película, nada volverá a ser lo mismo para nuestros superhéroes favoritos.

Como ya es costumbre de Marvel, "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" introduce escenas determinantes en el momento de los créditos finales, que muestran grandes revelaciones de lo que está por venir. Pues "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" no solo abre la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, sino que además reencuentra a las audiencias con personajes ya conocidos e introduce rostros que están preparados para la acción.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" tiene dos escenas post crédito que conectan la película con otros personajes y villanos. ¿Ya descubriste quiénes son? No te pierdas el nuevo largometraje que se adentra en lo más profundo del Reino Cuántico y de la Familia de Hope (Evangeline Lilly) y Hank (Michael Douglas).

Explicación de las escenas post crédito de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

En la primera escena post crédito, vemos a varias versiones de Kang el Conquistador (Jonathan Majors) reunidas y discutiendo acerca de quién destruyó a Kang, la variante del Reino Cuántico que desterraron, y si realmente esto sucedió. Finalmente, observamos cómo estas versiones con diferentes identidades solicitan la ayuda del resto de los Kang que forman una multitud, lista para luchar.

En la segunda escena post crédito, vemos a otra variante de Kang arriba de un escenario proporcionando una dramática presentación frente a una audiencia. Entre el público se encuentran Loki (Tom Hiddleston) y Mobius (Owen Wilson), que conversan acerca del villano.

