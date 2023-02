"Ant-Man and The Wasp: Quantumania", da inicio a la esperada Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. En esta nueva entrega, veremos a Ant-Man (Paul Rudd) y The Wasp (Evangeline Lilly), en una peligrosa odisea dentro del Reino Cuántico.

¿Pero por qué "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" apertura la Fase 5 del Universo de Marvel?

Según Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, esta elección no fue casual. La razón es que Scott Lang (nombre real de Ant-Man) ganará, a partir de ahora, un puesto más destacado y protagonista en el UCM. Y eso empieza con su enfrentamiento con Kang el Conquistador (Jonathan Majors) en la nueva película.

El villano será el principal antagonista no sólo de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, sino de todas las tramas de las próximas películas de la Fase 5 también se construirán sobre este enemigo. Es decir, Kang viene a ocupar el lugar que, anteriormente, fue de Thanos (Josh Brolin), el terrible alienígena que diezmó a la mitad de la población en Avengers: Infinity War (2018).

Ese hecho es una de las razones por las que la película se considera el comienzo de una nueva etapa.

¿Quién es "Kang el Conquistador"?

Kang, el Conquistador. ESPECIAL/Disney+

Aunque ahora está adquiriendo más relevancia, Kang ya es conocido por el público. Apareció por primera vez en la primera temporada de la serie Loki (2021). Desde el principio, el público ya conocía algunas de sus habilidades. Entre ellas, la capacidad de manipular y viajar en el tiempo, creando diferentes realidades.

El mayor objetivo de Kang es conquistar todos los universos. En consecuencia, sus malvados planes le pondrán en rumbo de colisión con los superhéroes más poderosos del UCM. El enfrentamiento de Kang con Ant-Man y The Wasp podrá verse en los cines de Latinoamérica a partir del 16 de febrero.

Aprovecha también para repasar Ant-Man (2015) y Ant-Man and The Wasp (2018) en Disney+.

Con información de Disney

FS