Descubre qué títulos del Universo Cinematográfico de Marvel debes ver para comprender mejor cómo continúa la historia de Scott Lang.

La Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está a punto de comenzar. El próximo 16 de febrero llega a los cines de Latinoamérica Ant-Man and The Wasp: Quantumania, la tercera película que tiene a Scott Lang/Ant-Man como protagonista.

En la nueva producción, la pareja de súper héroes compuesta por Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), acompañados por los padres de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas), y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), explorarán el Reino Cuántico.

La película presentará a uno de los villanos más poderosos del UCM hasta ahora: Kang el Conquistador (Jonathan Majors).

Como sucede siempre en el Universo Marvel, todo está conectado. Por ese motivo, ¿por qué no hacer un repaso de las películas que debes ver antes del estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania?

Qué películas ver antes de Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Para entender un poco mejor la historia de la nueva película, es ideal ver las producciones de Marvel en las que aparece Scott Lang/Ant-Man:

-Ant-Man (2015)

-Capitán América: Civil War (2016)

-Ant-Man and The Wasp (2018)

-Avengers: Endgame (2019)

Recuerda que Ant-Man y todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) están disponibles en Disney+.

Con información de Disney.

FS