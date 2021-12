Disidente celebrará su 20 aniversario con un show en el Teatro Diana

El próximo sábado 4 de diciembre en punto de las 20:30 horas, la banda de rock tapatía Disidente ofrecerá un concierto en el Teatro Diana (Av. 16 de septiembre 710), show con el que celebra 20 años de trayectoria. Esta fecha en la Perla Tapatía iniciará con su gira “...Y si tuviera tour”, con la que esperan poder recorrer otras ciudades de la República Mexicana.

Al respecto de esta presentación, habla Alex en entrevista para EL INFORMADOR sobre los pormenores de la velada. “En estos tiempos es un privilegio seguir haciendo lo que hacemos, y más tocando un género como el rock and roll. Entonces, nos sentimos muy honrados y afortunados. Estamos preparando una noche llena de guitarras eléctricas a tope y distorsión, tomando en cuenta que hace dos años grabamos una presentación en un formato muy distinto y que realmente no fue lo que somos”.

Resalta que en esta ocasión regresan al escenario como cuarteto tocando lo que les gusta y como les gusta, “vamos a estrenar canciones nuevas y tocaremos canciones que casi no tocábamos, estamos muy entusiasmados porque este es un show nuevo, somos una banda totalmente renovada y vamos a ver qué pasa esa noche”.

Actualmente Disidente está promoviendo su sencillo “Aurora boreal”, publicado el pasado 8 de octubre, su anterior single se llama “Gracias por el rock ‘n’ roll”, título que también le dará nombre al nuevo disco que ya tiene grabado y del cual estarán lanzando sencillo por sencillo, la intención es publicar el material en su totalidad el próximo año.

Sobre el nombre de la gira, resalta Alex que fue porque años atrás, “cuando todavía no estaba este boom tecnológico, las que reinaban eran las disqueras para sobresalir un poco más de lo normal, y en aquel entonces como ninguna disquera nos quería, sacamos el disco ‘Y si tuviera disquera’ (2011). Y ahora, como no podemos ‘tourear’ (por la pandemia), decidimos ponerle a la gira ‘…Y si tuviera tour’”. Alex resalta que además este título aplica para todos los colegas, pues muchos han pasado por este tipo de situaciones.

La velada del 4 de diciembre será muy orgánica, resalta Alex que otras veces dejaban al final de la gira a Guadalajara, pero ahora quisieron que la ciudad fuera el punto de partida, por lo que aunque hay una logística preparada para este show próximo, otras cosas pueden resultar sorpresivas, por lo que el público puede acudir muy receptivo.

Finalmente, sobre ser fieles defensores del rock, confiesa: “Nuestra pasión es el rock and roll, es el género que escuchamos, respetamos los demás obviamente, pero si crees en algo no te desvías del rumbo, ser tercos lo vemos como una virtud, y si hay gente que se identifica, hay que seguir haciéndolo. No nos gusta decir que somos los abanderados, pero viendo en retrospectiva, las bandas que tocaban rock están dejando de hacerlo, no solo que se desintegren, sino que lo están dejando de tocar por irse a las tendencias, quizá porque ahora el camino del rock es más difícil, es un hecho, pero para nosotros nuestro motor es que nos encanta tocarlo, incentivando a las nuevas generaciones a que agarren una guitarra y armen su banda”.

TOMA NOTA

Agéndalo

Disidente en concierto con “...Y si tuviera tour”. Sábado 4 de diciembre a las 20:30 horas en el Teatro Diana. Boletos desde $250 hasta $950 pesos. Más información aquí: https://bit.ly/3jYBbEB