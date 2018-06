Disfruta el viaje, "rockstar culinario"

“Tu cuerpo no es un templo, es un parque de atracciones. Disfruta el viaje”, solía decir el chef, productor, escritor y periodista, Anthony Bourdain, quien falleció ayer a los 61 años. Amante de la bebida y la comida, se declaró fan de la gastronomía mexicana a la cual describía como profundamente compleja, refinada, sutil y sofisticada; además, amaba comer barbacoa con una buena cerveza. Y, por si fuera poco, le encontraba grandes beneficios a ingerir tequila: “Te ayuda a aflojar la boca… Hace que sea más fácil conocer gente nueva”.

Bourdain alcanzó la fama hasta los 44 años, tras publicar el éxito de ventas “Kitchen Confidentials: Adventures in the culinary underbelly”, fue en ese momento que reconoció en varias entrevistas que en aquel entonces su situación financiera era deplorable: tenía enormes cantidades de deuda, no disponía de seguro médico e, incluso, no podía pagar su alquiler. Hoy, su fortuna está valuada en 16 millones de dólares.

Aunado a su labor de escritor, desarrolló una conocida carrera televisiva que le llevó a recorrer centenares de rincones del mundo y probar y dar a conocer a las cocinas locales.

Desde entonces, “A Cook’s Tour” (“El tour de un cocinero”) (2002-2003), “No Reservations” (“Sin Reservas”) (2005-2012), “The Layover” (“La Escala”) (2011-2013) y “Parts Unknown” (“Partes Desconocidas”) (2013-2018) fueron los programas que Bourdain presentó.

Uno de los momentos televisivos más recordados del célebre chef se dio en una entrevista que hizo en 2016 al entonces presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) en Hanoi (Vietnam), en uno de los episodios del último programa que lideró.

En ese capítulo, Obama, que se encontraba en Asia de viaje oficial, y Bourdain se reunieron en un restaurante típico vietnamita para hablar sobre la cultura y la cocina de ese país durante una cena que costó seis dólares por cabeza, según reveló después el propio chef.

Admirado por millones de espectadores y galardonado por los sectores gastronómicos y televisivos, Bourdain pasará a la historia como uno de los chefs más influyentes del principio del siglo XXI, a la altura del cocinero español Ferran Adrià y del estadounidense Thomas Keller, entre otros.

Su último platillo

Al momento de su muerte, el estadounidense se encontraba de viaje en Francia, donde filmaría una episodio de su programa “Anthony Bourdain: Parts Unknown”; previo había visitado Asturias, donde rodó un capítulo con el cocinero español José Andrés, amigo suyo.

Este fue el punto final de la vida de uno de los chefs más queridos y aclamados del panorama estadounidense, un hombre que supo sacarle partido a su humor, carisma y conocimiento sobre el sector gastronómico para construir una figura ampliamente respetada.

Vida y muerte de Bourdain

Anthony Michael “Tony” Bourdain nació el 25 de junio de 1956, en Nueva York, Estados Unidos. Graduado del prestigioso Instituto Culinario de América, Bourdain trabajó en importantes cocinas de Nueva York, hasta que saltó a la fama después de haber publicado un artículo sobre la realidad en los restaurantes en “The Newyorker”.

El artículo resultaría más tarde en el libro “Kitchen Confidentials: Adventures in the culinary underbelly”, hecho que le dio estatus de “rockstar culinario”.

Padre de una niña de 11 años, Bourdain estuvo casado en dos ocasiones —con Nancy Putkoski (1985-2005) y Ottavia Busia (2007-2016)—, mientras que en 2017 conoció en Roma a la actriz Asia Argento (de 42 años) cuando rodaba un programa de “Parts Unknown”. Ahí comenzaría un lazo que terminó en una relación de pareja.

Recuerdo. La última foto que compartió en sus redes sociales, la actual pareja de Bourdain, la actriz Asia Argento. INSTAGRAM

El pasado 27 de mayo ella publicó la última foto con él.

El anuncio de la muerte del chef fue dado a conocer ayer en un comunicado de la cadena de noticias CNN: “Es con una gran tristeza que confirmamos la muerte de nuestro amigo y colega Anthony Bourdain. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y familiares”.

De acuerdo con CNN, Bourdain fue encontrado muerto en su habitación de hotel por el también chef Eric Ripert, mientras se encontraba grabando en Estrasburgo, Francia, para su programa de televisión “Anthony Bourdain: Parts Unknown”, transmitida en la cadena CNN desde el 2013.

SABER MÁS

Los lugares favoritos de Bourdain en México

Anthony Bourdain realizó varias visitas a México, estos son sus sitios favoritos:

1.- Fonda Margarita. Bourdain alguna vez dijo que este era “quizá” el mejor lugar para desayunar. ¿Dónde? Adolfo Prieto 1364, col. Del Valle, Ciudad de México.

2.- Tlamanalli. Durante su paso por Oaxaca, visitó el restaurante Tlamanalli de las reconocidas cocineras tradicionales Abigail y Rufina Mendoza en Teotitlán del Valle.

3.- Pasillo de Humo, en el Mercado 20 de noviembre, Oaxaca.- Ahí probó el chorizo y tasajo acompañado de tortillas hechas a mano.

4. Maximo Bistrot.- Disfrutó de la mezcla franco-mexicana que el chef Eduardo García propone en su restaurante. ¿Dónde? Maximo Bistrot. Tonalá 133, col. Roma Norte, Ciudad de México.

5. La Guerrerense.- Al norte del país, tras haber pasado por Tijuana, Anthony Bourdain hizo una parada en la imperdible carreta de mariscos de Sabina Bandera.