Disfruta de una "Mentada de padre"

Entre la tragedia y el humor hay una línea muy delgada cuando la ficción supera a la realidad y en su debut como director cinematográfico, Mark Alazraki logró encontrar un punto de equilibrio entre la comedia y los conflictos familiares que pueden desatarse ante un suceso inesperado.

Con esta idea es como Mark Alazraki (guionista de ‘Nosotros los nobles’) llega a la pantalla grande con “Mentada de padre”, su ópera prima en la que presenta a la familia Márquez Castillo y una lucha poco convencional por quedarse con la herencia familiar ofrecida por “Don Lauro”, quien bajo la interpretación de Héctor Suárez, da inicio a un filme donde el humor negro y la picardía mexicana están al por mayor.

“Cuántos casos en la vida real no conocemos de hermanos que se dejan de hablar por dinero, por una herencia, por su papá. Cuando hay hermanos de por medio, hay un vínculo que no se puede romper por ningún motivo y ese tipo de cosas son las que me gusta transmitir. Estamos acostumbrados a las relaciones entre hermanos y sabemos que algo puede hacer mal y eso puede mandar una relación al carajo”, expresa en entrevista Mark Alazraki, quien llevó la dirección de “La balada de Hugo Sánchez” en Netflix.

Aunque la filmación realizada entre Querétaro y Ciudad de México se realizó en seis semanas, Mark Alazraki y el productor Fernando Rovzar señalan el reto monumental que implicó situar esta historia en el México de los años 40 y el desafío de centrar la trama en uno de los medios de comunicación más antiguos del país: la radio, pues los hermanos Márquez Castillo (Mauricio Isaac, Osvaldo Benavides, Toño Gaona y Mauricio “El diablito” Barrientos), tendrán que superar pruebas fuera de serie para demostrar que son dignos de tan añorada herencia y de llevar el apellido familiar.

“Queríamos encontrar el corazón de esta película, son cuatro hermanos peleando y al principio no nos identificábamos con ellos, pero empezamos una película que iniciara desde lo absurdo hasta terminar en un drama familiar, queríamos ese arco, ir de personajes caricaturizados a seres humanos”, destaca Fernando Rovzar.

Conforme avanza la historia, los hermanos se ven en la mira pública al protagonizar la última voluntad de su padre y estar en el escarnio público del pueblo, lo que servirá para replantearse sobre el amor y respeto familiar.

“Estas cosas de drama existen dentro de contexto cómico (…) quizá la primera mitad de la película parece que aborda chistes sin tanta profundidad, pero la segunda mitad es más familiar, donde el corazón cuenta, donde sale el amor por la madre. Sí hay un punto intermedio y esa es la transición que logran los personajes”, añade el productor.

Comedia desde la realidad

Más allá de la acidez humorística e irreverencia de los personajes, en “Mentada de padre” Fernando Rozar aplaude los guiños a temas profundos que afectan a las familias cuando existen expectativas altas sobre los hijos, la competencia entre hermanos por ser el favorito, los conflictos por las herencias y la fama falsa que una persona puede tener al estar envuelto en un concurso o reality show, por ejemplo: “Creo que las grandes comedias dicen algo de la sociedad en la que vivimos, no es solamente reírse del personaje que se tropezó, hay algo más allá de un pastelazo, en el que la risa se vuelve identificación, no solamente burla. Hay un público que no se burla en sí de los personajes, sino empatiza con ellos, se ven en ellos y se ríen de sí mismos, es lo que plantea esta película”.

Otra carta fuerte del filme es el elenco que, además de sumar el carisma y comedia de Sofía Sisniega (“Club de Cuervos”), detona por completo por la complicidad entre los cuatro hermanos interpretados por Mauricio Isaac, Osvaldo Benavides, Toño Gaona y Mauricio “El diablito” Barrientos. A ellos se suma el toque gruñón y altanero del primer actor Héctor Suárez, quien aderezó por completo la historia; aunque no estaba contemplado en un inicio que fuera parte de las grabaciones que ya habían iniciado cuando él se integró.

“El último personaje que asignamos fue Don Lauro, no sabíamos quién lo interpretaría y ya estábamos filmando la película, pasaban los días y no teníamos a nadie, hasta que un día en un llamado Osvaldo Benavides propuso a Héctor Suárez y se nos abrió el cielo, sabíamos que debía ser él. El nombre de la película, en gran medida, es por él”.

Audiencia doble

La presión por ofrecer una película de calidad y prevista para llegar a mil 200 salas en el país, aumentó con el deseo de establecer una producción capaz de satisfacer no solo al espectador final en los cines mexicanos, pues dentro de la historia existe un segundo público: los radioescuchas que durante cuatro días están pegados a los altavoces hogareños para seguir cada una de las locuras que los hermanos Márquez Castillo enfrentan para ganarse la herencia, al viejo estilo de las radionovelas.

“Platicábamos mucho para quién era nuestra historia, si para el radioescucha que está dentro de la película o para los espectadores que irán a ver el filme en el cine. Siempre tuvimos dos audiencias y supimos tratarlas. Hay chistes en los que se utiliza el poder de los micrófonos, de la radio, para manipular la información, por ejemplo, para que la imaginación florezca entre lo que se ve en cine y lo que se escucha dentro de la historia”, explica el productor Fernando Rovzar.

Sin fronteras

Además del estreno que “Mentada de padre” tendrá a partir de hoy en suelo mexicano, la producción ya se encuentra en charlas para llevar el filme a plataformas como Amazon para México, además de buscar proyección en salas estadounidenses.